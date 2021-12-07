MediaMarkt'ta Efsane Cuma'da en çok cep telefonu satıldı - Son Dakika

MediaMarkt müşterileri, Efsane Cuma'da (Şahane Cuma)??????? en çok iPhone 12 Pro 128 GB gümüş renkli akıllı telefon satın aldı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, ABD'de başlayan ve dünyaya yayılan, daha sonra bir günden çıkıp kasım ayının tamamını içine alan indirimli alışveriş dönemi "Şahane Kasım"da tüketiciler de cazip fiyatları kaçırmadı. MediaMarkt, müşterilerine yüzlerce üründe indirimli fiyatlar sundu.

MediaMarkt.com.tr üzerinden yapılan alışverişlerde e-ticaret rekoru kırıldı. Sepet ortalaması geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı. Online alışverişlerin yüzde 45'i mobilden yapıldı. Efsane Cuma'da bir günde yapılan ortalama satış rakamının 10 katı artış yaşandı. Mağaza ziyaretleri ise yüzde 44 artış gösterdi.

2,5 milyondan fazla iPhone 12 Pro satıldı

MediaMarkt'ın Efsane Cuma'yı da içine alan 23-29 Kasım'daki alışveriş istatistiklerine göre, müşteriler, en çok Apple iPhone 12 Pro 128 GB gümüş renkli akıllı telefon satın aldı.

En çok alışveriş yapılan ilk 3 kategori ise cep telefonu, notebook ve bluetooth kulaklık oldu.

2,5 milyonun üzerinde iPhone 12 Pro 128 satışı yapan MediaMarkt, 1,7 milyonun üzerinde notebook ve yaklaşık 830 bin adet de bluetooth kulaklık satışı gerçekleştirdi.

En çok 25-34 yaş arasındakiler alışveriş yaptı

Geçen yılın aynı dönemine göre sepet ortalamasının yüzde 70, cironun ise yüzde 15'in üzerinde arttığı Efsane Cuma döneminde, en fazla alışveriş 20.00-23.00 saatleri arasında yapıldı.

En çok alışveriş yapanlar ise 25-34 yaş aralığındakiler oldu.