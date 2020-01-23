MediaMarkt'ta tatil kampanyası devam ediyor - Son Dakika
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MediaMarkt'ta tatil kampanyası devam ediyor

6 saat önce

MediaMarkt'ın geçen hafta okulların tatile girmesinin ardından öğrencilere yönelik başlattığı kampanya yeni avantajlarla devam ediyor.

MediaMarkt'ta tatil kampanyası devam ediyor, System.String[]

MediaMarkt'ın geçen hafta okulların tatile girmesinin ardından öğrencilere yönelik başlattığı kampanya yeni avantajlarla devam ediyor.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında binlerce üründe avantajlı fiyat ve taksit avantajı sunan şirket, genç teknolojiseverler için kampanyasını yeni ürünlerle daha da genişletti.

Bugün yeniden başlatılan kampanyada, indirimli ürünler arasına dizüstü bilgisayarlar, oyuncu Mouse ve kulaklığı, dev ekran TV ve akıllı telefonlar dahil edildi.

Böylece 26 Ocak'a kadar devam edecek kampanya kapsamında Logitech 402 Oyuncu Mouse 249 liradan, G(ge) 332 Oyuncu Kulaklığı ise 299 liradan satışa sunuluyor.

Öğrencilerin en çok istediği hediyelerden olan akıllı telefonlarda da indirimler sunan MediaMarkt, Apple iPhone XR 64 GB'nin fiyatını 5 bin 899 liraya indirirken, Alcatel 1T 7 inç tablet hediyeli TCL Plex akıllı telefonu ise 2 bin 699 liradan çıkarıyor.

Öğrenci evlerinin vazgeçilmez eğlencelerinden sinema ve konsol oyunları gibi etkinlikler için televizyonlarda da indirimler başlatan MediaMarkt, bu kapsamda dev ekran televizyonlarda da fırsatlar sunuyor. Kampanya ile Grundig 123 ekran 4K UHD akıllı televizyon 2 bin 999 liradan satılırken, aynı zamanda peşin fiyatına 12 taksit imkanı da bulunuyor.

Öte yandan öğrencilerin hem ders çalışmak hem de eğlenmek için kullanabileceği Lenovo Ryzen 7 işlemcili dizüstü bilgisayar 3 bin 699 liradan satılırken, tüm Lenovo dizüstü bilgisayarlarda da yüzde 15 indirim imkanı bulunuyor.

Lenovo, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:18 Kaynak: AA
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