Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama - Son Dakika

Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama

-Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü ile jinekolojik kanserler konusunda farkındalığın artırılması, davranışsal ve iletişim problemlerinin tespit edilmesi ve çözümlenmesi amacı ile Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin Başhekimi, Başhekim...

-Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama

GAZİANTEP - Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü ile jinekolojik kanserler konusunda farkındalığın artırılması, davranışsal ve iletişim problemlerinin tespit edilmesi ve çözümlenmesi amacı ile Medical Park Gaziantep Hastanesi'nin Başhekimi, Başhekim yardımcısı, başhemşiresi, Onkolojik tedavi gören hastalar, hasta yakınları, Tıbbi Onkoloji Uzmanları, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı ve basın mensupları bu özel günde hastanenin Yesemek Toplantı Salonu'nda bir araya geldiler.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sadreddin Haksal, Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı, Tıbbi Onkoloji Uzmanları Prof. Dr. Alper Sevinç, Doç. Dr. Mustafa Yıldırım Jinekolojik Onkoloji hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, "20 Eylül Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü'ne" dikkat çekti.

Jinekolojik Onkoloji tedavisi gören Medical Park Gaziantep Hastanesi misafirlerinden Eylem Yıldırım, Nergis Özkeklikçi, Nursen Göğüş ve hasta yakını Buket Özçora jinekolojik onkoloji sürecinin önemini vurgulayarak bu rahatsızlıktan muzdarip olan hastalara tavsiyelerde bulundular. Tedavi süreçlerinde gerçekleştirilen yöntemler ve hastaların yaşadığı problemlere değinen misafirler, seslerini duyurmak istediklerini kaydederek, hayatın her şeye rağmen yaşanmaya değer olduğuna vurgu yaptılar.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mutlu Meydanlı gerçekleştirdiği konuşmada, "Kadın Kanserleri Vakfı'na göre, dünyada her 5 dakikada bir, bir kadın jinekolojik kanser tanısı almaktadır. 20 Eylül günü, kadın üreme sisteminden köken alan jinekolojik kanserler hakkında toplumda farkındalığın arttırılması ve kadınların bu konuda bilinçlendirilmesi için "Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü" olarak kutlanmaktadır.

Jinekolojik kanserlerden korunmanın başlıca yöntemleri, normal vücut ağırlığının korunması, sağlıklı ve dengeli beslenme, diyet, egzersiz, tütün kullanımından uzak durmak olarak sıralanabilir. Rahim ağzı kanseri ve meme kanseri tarama programlarının aksatılmaması, olağan dışı bulgu ve belirtilerin tespit edilmesinde oldukça önemlidir. Menopoz sonrası kanama, ilişki sonrası kanama, anormal kanama, karında şişkinlik ve erken doyma hissi jinekolojik kanserlerin en önemli belirti ve bulgularındandır. Her yaştaki kadın, jinekolojik kanserlerden etkilenebildiği gibi, kadın üreme sistemi kanserleri de kadınlar için kritik önem taşımaktadır. Yaş, aile öyküsü ve genetik faktörler bu durumda oldukça etkilidir. Şikayeti olsun veya olmasın her kadın yılda bir kez jinekolojik muayeneden geçmelidir. Bu durum kanserlerin erken teşhis edilmesinde oldukça önemli bir unsurdur. Ülkemizde "rahim ağzı" ve "meme kanseri" tarama programları ulusal bazda başarılı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Tüm kadınların bu programlara katılması hastalık için oldukça gereklidir. Dünya Jinekolojik Onkoloji günü tüm dünyada Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği önderliğinde kutlanmaktadır. Gaziantep'te de onkoloji alanında yapılan çalışmalar Medical Park Gaziantep Hastanesinde de uzman hekimler liderliğinde, yeni nesil teknolojilerle, hasta memnuniyeti odaklı biçimde gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama

Mehmet Mutlu, Gaziantep, Eylül, Kadın, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'un Türkçe mesajına cevap: Diplomasiye alan kazandırmak zorundayız Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu ABD ve Yunanistan, Türkiye sınırında tatbikat yaptı Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Son Dakika: Beşiktaş, evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı Son Dakika: Beşiktaş, evinde Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı         
20:53
Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu Bakan Koca, korona salgının vahametini İspanyol Gribi'yle anlattı: 50 ila 100 milyon can kaybı olmuştu         
20:23
Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü         
19:51
Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak         
19:21
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada         
16:38
Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı Yardım çığlıklarını duyan olmayınca anne ve babasını döven kardeşini öldürmek zorunda kaldı         
16:11
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti Ekonomik güçlük çeken Mahmut Tuncer, pandemi kurallarına uymayanlara isyan etti         
09:21
İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş'ın yeni halini görenler tanıyamıyor         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 21:25:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Medical Park Gaziantep Hastanesinde anlamlı kutlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei