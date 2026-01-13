Medine'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Medine'nin Olimpiyat Hedefi

13.01.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremde babasını kaybeden Medine Ocak, yüzme ile hayata tutunarak olimpiyat madalyası istiyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 6 Şubat depremlerinde 2 bacağını ve babasını kaybeden Medine Ocak (12), Kayseri'de başladığı yüzmeyle hayata sarıldı. Protez bacaklarıyla haftada 6 gün yüzme kursu için 1,5 saat yolculuk yapan Ocak, koşabilmek için yetkililerden yeni protez bacaklar talep ediyor. Medine Ocak, "Babam, bizi kurtarmak için üzerimize atladı. 2028 yılında düzenlenecek olimpiyat yarışmasında madalya alıp, babama armağan etmek istiyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki ilk depreme Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanda yakalanan Medine Ocak, 3 kardeşi ve babası, binanın çökmesiyle enkaz altında kaldı. Ocak ve kardeşleri, yaklaşık 13 saat sonra akrabaları tarafından kurtarılırken, babasının cansız bedenine 5 gün sonra ulaşıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Medine Ocak'ın 2 bacağı ampute edildi.

Yaklaşık 1,5 yıllık tedavisinin ardından Ocak'a, Adana'da protez bacak takıldı. Sonrasında yüzmeye başlayan Medine Ocak, 2025 yılında Sivas'ta düzenlenen Yüzme ve Deaf Yüzme Milli Takım Seçmeleri Şampiyonası'nda 200 ve 800 metrede Türkiye 1'incisi oldu. Yüzme kursu için protez bacaklarıyla haftada 6 gün, 1,5 saat yolculuk yapan Ocak, koşabilmek için yetkililerden yeni protez bacaklar talep ediyor.

'BABAM, BİZİ KURTARMAK İÇİN ÜZERİMİZE ATLADI'

Depremde yaşadıklarını aktaran Medine Ocak, "Depremde ablamla ben uyuyordum. Sallanmaya başladık. Ablam ile ben, babamı çağırdık. Babam, ağabeyimi alıp odamıza geldi. Babam, bizi kurtarmak için üzerimize atladı. Ondan sonra balkonun boşluğuna kaydık, evimiz yıkıldı. Benim üstümde duvar ve kolon vardı. Bacaklarımı hissetmiyordum. 13 saat enkaz altında kaldım. Dışarıdan sesler geliyordu ama benim sesim dışarı gitmiyordu. Beni enkaz altından amcam, dayım, eniştem kurtardı. Enkaz altından ilk beni sonra ablamı sonra da ağabeyimi çıkardılar. 5'inci günde babamı çıkardılar. Babam vefat etti. Çıktıktan sonra Kayseri'ye sevk edildim. Kayseri'de 1,5 yıl hastanede yattım, tedavim sürdü. Bacaklarım kesildi" diye konuştu.

'PROTEZİMDEN DOLAYI KOŞAMIYORUM'

Yüzme sporuna nasıl başladığını anlatan Ocak, "Protezlerim için Adana'ya gidecektim. Orada müdürümle tanıştım. Bana 'Hayalin ne' demişti, ben de yüzmeyi söylemiştim. Beni, Kayseri'de yüzmeye yazdırdı. Ali İhsan Kabakcı müdürümle tanıştım. Hasan Ertuğrul Çakmak hocamla da tanıştım. Öylelikle başladım. Ben aslında yüzmeye rehabilitasyon için başlamıştım. Ertuğrul hocam beni fark edip, beni eğitmeye başladı. Haftanın 6 günü geliyorum. 2 saat kadar yüzüyorum. Ertuğrul hocamla beraber hedeflerimiz çok yüksek. Sivas'ta 800 metrede Türkiye 1'incisi oldum. 200 metrede Türkiye 1'incisi oldum. Sırtta 50 metrede Türkiye 4'üncüsü oldum. 50 ve 100 metrede Türkiye 5'incisi oldum. Benim evimle yüzme kursumun arası 1,5 saat var. Ben yüzmeye gelirken gecikiyorum. Bazen koşmam gerekiyor. Protezimden dolayı koşamıyorum. Devlet büyüklerimden koşmamı sağlayan, beni rahat ettiren bir protez istiyorum. Bunun karşılığında da şampiyonluk sözü veriyorum" ifadelerini kullandı.

'MADALYA ALIP, BABAMA ARMAĞAN ETMEK İSTİYORUM'

Medine Ocak, "Şimdiki amacımız Antalya'da düzenlenen yarışmada 1'inci olmak. Benim durumumda olan insanlar utanmasınlar, gelsinler. 'Ben yüzemem, ben edemem' demesinler. Her şeyi başarıyorlar, biz her şeyi yapabiliriz. 2028 yılında düzenlenen olimpiyat yarışmasında madalya alıp, babama armağan etmek istiyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIM İÇİN YAŞAMAK ZORUNDAYIM'

Kızıyla birlikte antrenmanlara gelen Dilek Ocak ise "Depremin olduğu gece ben işteydim. Fabrikada çalışıyordum. 4 çocuğum ve eşim evdeydi. Ben depremi iş yerinde yaşadım. Evi aradım, oğullarımı ve eşimi aradım. Telefona bakan olmadı. Ben feryat figan ağlamaya başladım. Türkoğlu ilçesinde çalışıyordum, merkeze gittik. Oradan yürüye yürüye evime gittim. Gittim ki evim yıkılmış. Bağırarak çocuklarımın ismini seslendim. Onlar zaten ben çağırınca 'anne buradayız' diye hepsi bağırdı. 'Bizi kurtar' diyorlardı. Eşimin sesini hiç duymadım. Eşim zaten ev yıkıldığı anda vefat etmiş. Acım çok büyük ama çocuklarım için yaşamak zorundayım. Hayat devam ediyor. Benim kızımdan beklentim, inşallah milli sporcu seçilip Avrupa'ya gidip, Türk bayrağımızı kaldırması. Bunu Medine'de çok istiyor. Ben de çok istiyorum. Antrenmanlarımız devam ediyor. Ben tüm engelli çocukları olan anne ve babalara buradan söylüyorum; çocuklarımız her şeyi başarabilir. Kimse pes etmesin. Çocuğumuz engelli' demesinler" diye konuştu.

'AMACIMIZ, ULUSLARARASI ARENADA DA ÜLKEMİZİN BAYRAĞINI DALGALANDIRABİLMESİ'

Medine'nin antrenörü Hasan Ertuğrul Çakmak da şöyle konuştu:

"Medine ile yaklaşık olarak 1,5-2 yıldır aktif antrenman yapıyoruz. Medine ile amacımız, uluslararası arenada da ülkemizin bayrağını dalgalandırabilmesi. Medine geçen ay Sivas'ta düzenlenen Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu. Şimdiki amacımız 29 Ocak'ta Antalya ilinde düzenlenecek olan Paralimpik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda da güzel dereceler elde ederek, Medine'yi 2026 yılında Avrupa Şampiyonası'nda görmek istiyorum. Bu tarz çocuklara sahip çıkmamız lazım. Bizler elimizden gelen desteği yapıyoruz ama Medine kızımıza daha güzel bir protez armağan edebiliriz. Bu protez karşılığında Medine ile Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları sözünü tüm devlet büyüklerimize vermek istiyorum."

Kaynak: DHA

Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medine'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama
Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi Fenerbahçeli taraftarlara transfer müjdesi
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Yolun ortasında acımadan vurdular İşte dehşet anları Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
AK Partili Çelik’ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

14:28
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
14:22
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor
Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
14:21
DEM Parti’den Bahçeli’nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Sessiz kalın diyorlar, sessiz kalmayacağız
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
13:52
Yeni operasyon an meselesi Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor
13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
11:41
Bahçeli’nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Bahçeli'nin emekliler için sarf ettiği sözler parti grubuna damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:52:25. #7.11#
SON DAKİKA: Medine'nin Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.