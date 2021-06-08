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Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım - Son Dakika

Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım

08.06.2021 15:12

Medine Seyis, Trabzon'da eski sevgilisi Bülent Taşkın tarafından 26 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Medine Seyis'in şikayeti üzerine koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı aldırdığı Taşkın, ifadesinde "Terk edilmeyi kaldıramadım. Öfkemin kurbanı oldum, böyle olsun istemezdim" dedi.

Dün saat 14.30 sıralarında, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesindeki Medine Seyis, yanına gelen eski erkek arkadaşı Bülent Taşkın'ın, bıçaklı saldırısına uğradı.

YAŞAMINI YİTİRDİN

Karnından bıçaklanan Seyis, sığındığı okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Medine Seyis'in, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından, toprağa verileceği öğrenildi.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Bülent Taşkın, saklandığı evde dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KORUMA KARARI YENİ BİTMİŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Medine Seyis ve Bülent Taşkın'ın eşlerinden boşandıktan sonra bir süre birlikte yaşadıkları, daha sonra aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ayrıldıkları belirtildi. Saldırıda ölen kadının, daha önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğu Taşkın hakkında, çıkarttığı koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararının geçen ay sona erdiği, yeniden bahse konu kararın süresini uzatma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

"ÖFKEMİN KURBANI OLDUM"

Gözaltına alınan saldırgan Bülent Taşkın'ın emniyet sorgusunda da, "Okulun orada karşılaştık. Aslında amacım konuşmaktı. Terk edilmeyi kaldıramadım. Karşı tepki verince kendimi kaybettim. Öfkemin kurbanı oldum. Böyle olsun istemezdim" dediği belirtildi. Taşkın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım

Devlet Hastanesi, Medine, Fatih, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Medine'yi 26 yerinden bıçaklamıştı! Cani sevgili kendini böyle savundu: Terk edilmeyi kaldıramadım - Son Dakika


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