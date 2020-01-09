Medipol Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard - Son Dakika
Son Dakika Spor Medipol Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard - Son Dakika Spor

Medipol Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard

29 dakika önce

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi ile karşılaştı.

Medipol Başakşehir 0-3 Fortuna Sittard, System.String[]

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Medipol Başakşehir, Hollanda 1. Futbol Ligi ekibi ile karşılaştı.


Turuncu-lacivertli takım bu mücadelede sahaya, Volkan Babacan, Uğur Uçar, Vieira, Aziz Eraltay, Mahmut Tekdemir, Gökhan İnler, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Robinho ve Gulbrandsen ilk 11'iyle çıktı.


Hollanda ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ninaj, 46. dakikada Ciss ve 51. dakikada Diemers attı.


Karşılaşmanın bir bölümünü A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yardımcısı Bayram Bektaş da izledi.


Medipol Başakşehir, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü İsviçre ekibi Young Boys ile oynayacak.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:32 
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