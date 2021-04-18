Medipol Başakşehir düşme hattında kaldı

Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Medipol Başakşehir, ligde üst üste ikinci yenilgisini yaşadı ve haftayı 18. sırada tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Ömer Ali Şahiner'in golüyle öne geçen Medipol Başakşehir, rakibinin iki golüne engel olamadı ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takım, 88. dakikada Edin Visca ile bir penaltı atışından da yararlanamadı.

Turuncu-lacivertli ekip, Fenerbahçe karşısında yaşadığı yenilgiyle 33 puanla düşme hattında kaldı.

Medipol Başakşehir, ligin 36. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Mahmut Tekdemir kırmızı kart gördü

Turuncu-lacivertli ekipte kaptan Mahmut Tekdemir, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Mahmut, mücadelenin 29. dakikasında ilk sarı kartını görmüştü.

Cemali Sertel sakatlandı

Medipol Başakşehir'in genç oyuncusu Cemali Sertel, karşılaşmanın 32. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Cemali'nin yerine Uğur Uçar'ı sahaya sürdü.