Medipol Başakşehir hazırlıklarını sürdürdü

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlaması kararlaştırılan Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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