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Medipol Başakşehir kupada tek golle kazandı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

Medipol Başakşehir kupada tek golle kazandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Hekimoğlu Trabzon FK, Medipol Başakşehir ile karşılaştı. Müsabakayı, Medipol Başakşehir 1-0 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Ali Aydemir'in pasıyla ceza sahası içine giren Maksut'un vuruşunda kaleci Volkan Babacan'dan dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

84. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı top Taha Balcı'nın önüne düştü. Taha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.

Stat: Vakfıkebir

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Furkan Ürün xx, Anıl Usta xx

Hekimoğlu Trabzon FK: Bekir x, Miraç x (Muhammet Haşim Çoban dk. 65 x), Maksut x, Samet Yalçın x, Talha Yazgan x, Mertcan Çam, xx (Taha Gür dk. 74 x), Hakan Yavuz xx (Ali Aydemir dk. 54 x), Emre Aygün x, Bahadır x, Taha Balcı x, Volkan Altınsoy x

Yedekler: Onur, Hakan Aydın, Caner Aktaş, Murat Cem Akpınar

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xxx, Muhammed Emin xxx, Miguel Vieira xx, Carlos Ponck xx, Aziz Behich xx, Gökhan İnler xx, Berkay xx, Azubuike x (Emre Kaplan dk. 88 ?), Aleksic xx (Crivelli dk. 46 xx), Robinho x (Muhammet Aslantaş dk. 74 x), Demba Ba xxx

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Mert Çelik, Abdulkadir Çelik, Muzaffer Kahraman

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Demba Ba (dk. 5) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Miguel Vieira, Aleksic, Gökhan İnler (Medipol Başakşehir), Bahadır (Hekimoğlu Trabzon FK)

(Gökmen Şahin - Ozan Köse/İHA)

Türkiye Kupası, Başakşehir, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:45 Kaynak: İHA
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