Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru - Son Dakika

Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru

01.12.2020 19:50

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, sahada kazanmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki beşinci maçında yarın sahasında Leipzig ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, sahada kazanmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Okan Buruk ve Norveçli hücum oyuncusu Fredrik Gulbrandsen, maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, yarınki mücadelenin Şampiyonlar Ligi'ndeki durumlarını belirleyeceğini belirterek, "Rakibimizi daha yakından tanıdık. Rakibimiz gibi biz de kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Bu maçın gruptaki durumumuzu belirleme açısından önemini biliyoruz. Rakibimizin ne kadar değerli bir takım olduğunu da biliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Oyun güçlerine, taktik bilgilerine güveniyorum. Dört Şampiyonlar Ligi maçında bu gücü gördük, beşincisinde de hem kulübümüze hem de ülkemize yakışır şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Leipzig'de en beğendiği oyuncuların sorulması üzerine ise, "İlk maça baktığımızda özellikle Angelino'nun iki gol atması ve oyuna damga vurması etkileyiciydi ama rakibimizin çok önemli isimleri var. Özellikle hücum hattında iyi oyuncuları var. Ön taraftaki tüm oyuncuları çok kaliteli ve fark oluşturacak oyuncular. Birini ön plana çıkartamam, tüm oyuncularının iyi olduğunu söyleyebilirim." cevabını verdi.

Buruk, "Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig aynı anda size ağır geliyor mu? Hangisine daha çok önem veriyorsunuz?" sorusunu ise, "Geçen sene de böyle bir periyot oynadık, bu süreç bize zor gelmiyor. Aksine çok heyecanlı ve mutlu ediyor. Asıl zor gelen milli takım araları. Aralar bize çok zarar veriyor. Bu tempoya alıştık, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bizi mutlu ediyor. İki lige de aynı önemi veriyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaya çalışıyoruz. Ligdeki kötü gidişimizi iyiye çevirmeye çalışıyoruz. İkisi de bizim için çok önemli." şeklinde yanıtladı.

Gulbrandsen: "Amacımız 3 puan almak"

Medipol Başakşehir'in Norveçli golcüsü Fredrik Gulbrandsen de tek amaçlarının galibiyet olduğunu söyledi.

Çok zorlu bir takıma karşı mücadele edeceklerini aktaran Gulbrandsen, Leipzig maçıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Bizim için çok heyecanlı bir maç olacak. Çok güçlü bir takıma karşı oynayacağız, bunun bilincindeyiz. Ofansif yönü çok güçlü bir takım. Amacımız 3 puan almak ve Şampiyonlar Ligi'nde yönümüzü daha iyi belirlemek. Şampiyonlar Ligi'nde en güçlü takımların olduğu gruba düştük yarın da bizi zorlu bir maç bekliyor."

Gulbrandsen, "Salzburg forması ile 2018'de Leipzig'e bir gol atmıştın ve o maçı kazanmıştınız? O maçla ilgili neler hatırlıyorsun?" sorusuna ise, "Onlara karşı daha önce Salzburg ile iki maç oynadım, birinde galip geldik o maçta da gol attım. Onlara karşı gol atmak iyi bir his veriyor. Umarım yarın da böyle olur. Hocam oynattığı takdirde sahada mücadelemi bu düşünceyle sürdüreceğim. Gol atmak güzel, yarınki amacım da gol atmak ve zaferi getirecek mücadeleyi sergilemek." yanıtını verdi.

Norveçli golcü, bu sezon performansının artmasıyla ilgili olarak ise, "Benim için bu sezon attığım gollerin yeterli olmadığını söyleyebilirim. Her zaman düşüncem futbolda ileriye gitmek. Geçen sene Başakşehir olarak harika bir sezonu geride bıraktık, sezonu şampiyon olarak tamamladık. Bu sayede Şampiyonlar Ligi'nde bu takımlara karşı mücadele ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Geçen sene bireysel olarak çok iyi iş çıkarmadım, bu sene gollerle takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. Başakşehir'in başarısı için mücadele ediyorum. Her zaman önüme bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru
Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru

Şampiyonlar Ligi, Başakşehir, Okan Buruk, Leipzig, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Medipol Başakşehir-Leipzig maçına doğru - Son Dakika


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