Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika

Medipol Başakşehir maçının ardından

15.05.2021 21:40
Medipol Başakşehir maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in son haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk eden Çaykur Rizespor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Süper Lig'in son haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk eden Çaykur Rizespor sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Maç sonu her iki takımın teknik direktörleri açıklama yaptı.

Süper Lig'in son haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sezonu galibiyetle kapatmak istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Uygun, "Takımımız da 18 futbolcunun sözleşmelerinin bitmesinden dolayı belki sakatlanırım korkusu oldu. Takımda etkin rol alan oyuncuların sakatlıkları vardı. Her şeye rağmen şuana kadar Rizespor Süper Lig'deki en yüksek puanıyla da sezonu bitirmiş olduk" dedi.

'RİZESPOR'UN BAŞARI HİKAYESİNİ YAZMAK İSTİYORUZ'Tek hayallerinin Rizespor'un başarı hikayesini yazmak olduğunu ifade eden Uygun, "Yeni sezonda taraftarımızın arzuladığı istediği formanın hem başarı hikayesini yazacak hem de yüreğiyle sahada oynayıp kazanma adına bütün yeteneklerini sergileyecek aktif, agresif ve zirve yolunda yürüyüş yapacak bir futbolcu kadrosunu inşallah sayın başkanımız ve sportif direktörümüzle birlikte kurmak ve bu başarı hikayesini yazmak tek hayalimiz" diye konuştu.'RAPORUMU YÖNETİM KURULUMUZA SUNDUM'Yeni sezonla birlikte Rizespor taraftarının istediği kadro ile sezona başlayacaklarını ifade eden Uygun, "Takımımızdan sözleşmesi devam edip ayrılmak isteyenler de var. Aynı zaman da sözleşmesi bitip de belki bizimle devam edecek oyuncularda var. Çok zor bir sürecin bizi beklediğinin farkındayız. Bu süreci en kısa sürede doğru bir şekilde planlayıp 28 Haziran'da sezonumuzu açarken Rizespor'u sevenlerin tarafından sevilen arzulanan kadromuzu da inşallah hep beraber oluşturacağız. Genç yetenek olarak şuan da 1'inci Lig'lerinde oynayan futbolcu kardeşlerimiz, bunlarla beraber kendimizin kiralık olarak verdiğimiz 4-5 tane genç kendi evlatlarımızı da takımımıza dahil edeceğiz. Sezon sonunda da yabancı sürecine futbol federasyonumuzun verdiği karar doğrultusunda gerekli bütün çalışmaları yaparak yönetimimize gidecek kalacaklarla ilgili bütün raporumu verdim. Bundan sonraki süreci de transfer komitemiz sayın başkanımız ve sportif direktörümüz güzel bir şekilde takım planlaması, takım mühendisliği yaparak yeni sezonu Rizespor'u mutlu edecek bir yapı da tekrar sizlerin karşısına inşallah çıkarız" dedi.KOCAMAN: KAZANMA DUYGUSU İLE OYNADIKMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman da "Klasik olarak maç öncesine bakmak gerekirse iki takım da son derece rahat olduğunu ne yukarıya doğru ne aşağıya doğru herhangi bir sıkıntısının veya beklentisinin olmadığını bir maçtı. Rizespor biraz daha önce Lig'deki durumunu sağlamlaştırmıştı. Bizde Sivas deplasmanından mağlup olmadan döndük ve durumumuzu kesinleştirilmiştik. Bu maçın temel amacı öncelikli olarak her maçta olduğu gibi kazanmak duygusu oldu. Bununla beraber birkaç basamak daha yükselebilir miyiz? Rizespor'da pozisyonunu koruyup yine dediğim gibi bir basamak daha yukarı çıkabilir mi diye düşünüyordu. Maça bu duygularla başladık. Biz son 6 haftada 4'ünü gol yemeden bitirmiştik. Ancak attığımız gol sayısı sadece 5'ti. Bu 5 gol de 12 puan almayı başardık. Son 6 haftada Rizespor ise tam tersi yaklaşık iki buçuğa yakın gol ortalamasına sahip bir takımdı. Özellikle 'gol bölgelerinde üretken bir takımla oynayacağız' dedik. Ancak öbür taraftan Rizespor için tabii ki aynı zamanda hemen hemen 2 buçuğa yakında gol yeme ortalaması vardı. Ön tarafta kontrolü ele alabilirsek Rizespor sağımızdan ve kalemizde biraz uzakta bilirsek skora yakın olma şansımız yüksekti" diye konuştu.'RAKİBİMİZE NET FIRSATLAR VERDİK'

Maçın ilk yarısında öne geçmeyi başardıklarını ifade eden Kocaman, "Bakıldığı zaman maçın hemen başında biz öne geçmeyi başardık, ancak arkasından gelen 15 dakikalık bölümde 2-3 tane net fırsat verdik. Gol olmayınca Rizespor biraz daha oyunun içerisinde tutunmaya çalıştı. Devre biterken farkı ikiye çıkardık farkı. Bu tabii kısmen bir rahatlık sağladı. Bütün maç boyunca ikinci yarıda sadece skoru korumak değil arttırabilmek istiyorduk. Bizim için sıkıntılı başlayan sıkıntılarla devam eden bir sezonu hem iyi bir oyun hem de son derece zorlu bir rakip karşısında iyi bir skorla bitirmek gelecek sezona özellikle kuvvetli takım olma haline dönüş için küçük de olsa bir özgüven ve moral şansı verdi" dedi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir maçının ardından - Son Dakika Spor


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