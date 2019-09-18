Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir, Roma'ya gitti
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Medipol Başakşehir, Roma'ya gitti

1 saat önce

Turuncu-lacivertli kafilede, UEFA kadrosuna bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei'ın yanı sıra, ligde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Martin Skrtel yer almadı.

Medipol Başakşehir, Roma'ya gitti, System.String[]

Turuncu-lacivertli kafilede, UEFA kadrosuna bildirilmeyen Gökhan İnler ve Kerim Frei'ın yanı sıra, ligde oynanan Demir Grup Sivasspor maçında sakatlık yaşayan Martin Skrtel yer almadı.


Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, TSİ 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.


Turuncu-lacivertliler, TSİ 20.30'da ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç için kampa girecek.


Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda yarın TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayımlanacak.

Başakşehir, Kerim Frei, Roma, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:15 
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