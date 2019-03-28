Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı

2 saat önce

- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı soruları cevapladı İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, System.String[]
- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı soruları cevapladı İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:29 Kaynak: AA

Abdullah Avcı, Başakşehir, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi Başakşehir'de Feci Kaza! Kontrolden Çıkan Araç İETT Otobüsüne Çarptı: 1 Ölü, 8 Yaralı Abdullah Avcı'dan Beşiktaş Açıklaması: 5 Senelik Mukavelem Var Hakeme Fiziki Müdahelede Bulunan Emre Yüksektepe'ye 3 Maç Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:41:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]