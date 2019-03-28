Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı
2 saat önce
- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı soruları cevapladı İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı soruları cevapladı İSTANBUL - Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:29 Kaynak: AA
Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi
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