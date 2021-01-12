Medipol Başakşehir, Tuzlaspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor ile karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada ısınma ile başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 18.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

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