Medipol Başakşehir zoru başardı, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Portekiz'in Sporting Lizbon takımını uzatma devreleri sonunda 4-1 yenerek, tur atladı.

Portekiz'de oynanan ilk maçı 3-1 kaybeden turuncu-lacivertli ekip, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Sporting Lizbon'u Martin Skrtel, Danijel Aleksic ve Edin Visca (2)'nın golleriyle mağlup etti ve UEFA Avrupa Ligi'nde adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Medipol Başakşehir'den tarihi başarı

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi olan turuncu-lacivertli ekip, Sporting Lizbon'u eleyerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı.

Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger'in olduğu gruptan çıkan ve Sporting Lizbon ile eşleşen Medipol Başakşehir, Portekiz ekibini de elemeyi başardı.

Son 16 turu kura çekimi yarın

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak ve Medipol Başakşehir'in bu turdaki rakibi belli olacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Okan Buruk'un hamleleri

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sporting Lizbon'un 68. dakikada bulduğu golden sonra oyuncu değişikliklerine gitti.

İlk değişikliğini 77. dakikada yapan Buruk, Azubuike'nin yerine Berkay Özcan'ı oyuna sürdü. 85. dakikada Elia'nın yerine Fredrik Gulbrandsen'i oyuna alan Okan Buruk, üçüncü değişikliğini 89. dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Robinho'yu sahaya sürerek gerçekleştirdi.

Buruk, 119. dakikada penaltıdan turu getiren golü atan Visca'nın yerine de 120. dakikada 120 Ponck'u aldı.

Skrtel'den gollere devam

Medipol Başakşehir'in Slovak stoperi Martin Skrtel, Süper Lig'den sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de gol sevinci yaşadı.

Sporting Lizbon karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü atan Martin Skrtel, turuncu-lacivertli ekibin Süper Lig'de son oynadığı Çaykur Rizespor mücadelesinin de 90. dakikasında attığı golle takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.

İstanbul ekibinin formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ilk golünü atan Skrtel'in, bu sezon Süper Lig'de de 3 golü bulunuyor.

Aleksic'ten Avrupa Ligi'nde ilk gol

Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa Ligi'nde ilk golünü Sporting Lizbon ağlarına gönderdi.

Aleksic, 45. dakikada kullandığı frikikte çok sert vurdu ve turuncu-lacivertli takımı 2-0 öne geçiren golü attı.

Visca, Avrupa'daki 12. golünü attı

Medipol Başakşehir'in Sporting Lizbon karşısında umutlarını sürdüren golü, 90+1. dakikada atan Edin Visca, İstanbul ekibine turu getiren golü de 119. dakikada penaltıdan atmayı başardı.

Sporting Lizbon ağlarını iki kez sarsan Visca, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarındaki gol sayısını da 12'ye yükseltti.

Bosna Hersekli oyuncu, Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Maç sonu büyük sevinç

Medipol Başakşehirli teknik ekip ve futbolcular maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı.

Tribünleri dolduran taraftarlarla birlikte tur sevincini yaşayan turuncu-lacivertli ekibin sevinci saha içinde uzun süre devam etti.

Maçın kırılma anı 88. dakika

Medipol Başakşehir ile Sporting Lizbon arasında oynanan mücadelenin kırılma anı 88. dakikada yaşandı.

Konuk ekibin atağında sağdan ceza sahasına giren Doumbia'nın şutunda kaleci Mert Günok'un da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

Bu pozisyondan 3 dakika sonra ise Edin Visca karşılaşmayı uzatmalara götüren golü atmayı başardı. Uzatma bölümünde Visca ile bir gol daha bulan turuncu-lacivertliler, turu geçen taraf oldu.