Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den "Çiçek Abbas" atışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den 'Çiçek Abbas' atışması - Son Dakika

Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den "Çiçek Abbas" atışması

6 saat önce

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.

Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Robinho ve Nijeryalı oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, turuncu-lacivertli kulübün yaptığı videolu paylaşımda "Çiçek Abbas" filminin meşhur atışma sahnesini canlandırdı.

Kulübün Twitter hesabından "Hangisinin Türkçesi daha iyi?" sorusuyla yapılan paylaşımda iki futbolcu, filmin oyuncuları Şener Şen ve İlyas Salman'ın birbirleriyle atıştıkları cümleleri Türkçe söylemeye çalıştı.

Renkli görüntülerin bulunduğu videonun sonunda iki futbolcu da birbirini tebrik etti.

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Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:32 Kaynak: AA
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