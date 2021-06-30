Medya-İş, AA'nın fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" konulu sergi açtı - Son Dakika

Medya İşçileri Sendikası (Medya-İş) tarafından Aydın'ın Nazilli ilçesinde Anadolu Ajansı (AA) fotoğraflarından oluşan "Direnen Filistin" başlıklı sergi izlenime sunuldu.

Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde Belediye Meydanı'nda açılan sergide, 94 fotoğraf yer aldı.

Burada konuşma yapan Medya-İş Genel Başkanı Sezai Ballı, İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmünün önceden olduğu gibi devam ettiğini belirterek, bu zulmün dünyaya duyurulmasında Anadolu Ajansı'nın önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

AA çalışanlarının çok kez saldırıya uğradığını da aktaran Ballı, "1 defa arabalarını bombaladılar. 3-5 defa plastik kurşun yedi arkadaşlarımız. Bu zulmün duyurulması gerekiyor. Bunu da ilkeli haber ajansı olan Anadolu Ajansı yapabiliyor." dedi.

Serginin bu zamana kadar 5 ilde açıldığını aktaran Ballı, yaklaşık 40 ilde de açacaklarını, bundan sonraki projelerde ise Anadolu'daki gazetecilerin kendi bölgelerine özgü fotoğrafların yer aldığı bir sergiyi açacaklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da Filistin meselesinin tüm insanlığın ortak sorunu olduğunu belirterek, hayatlarını ortaya koyarak Filistin zulmünü belgeleyen AA çalışanlarına teşekkür etti.

Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy da sergiyi herkesin mutlaka gezmesi gerektiğine dikkati çekerek, fotoğrafları görenlerin Filistin'deki acıyı yüreklerinde hissedeceklerini söyledi.

Hak-İş Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cem Ulucan ve Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Ümit Özmen de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Serginin açılışına AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, DEVA Partisi İl Başkanı Hakan Çağlar Erürker, Türkiye Değişim Partisi İl Başkanı Selçuk Yasan, Medya-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir ve Genel Sekreter Sinan Özer de katıldı.