Mega Projede Yeni Aşama

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde Çalışmalar Tam Gaz Devam Ediyor

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu