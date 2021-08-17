Mega yat "Lady Lara" Marmaris'te - Son Dakika

Cayman Adaları bayraklı mega yat "Lady Lara", Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.
Rus iş insanı Alexander Machkevitch'e ait olduğu belirtilen 4 katlı yat, Hisarönü Körfezi'nde açıklarında demirledi.
Machkevitch'in ailesinin ve yakın dostlarının bulunduğu, 91 metre uzunluğundaki yat görenlerin dikkatini çekti.
Spor salonu, yüzme havuzu ve helikopter pistine sahip Lady Lara, dünyanın en büyük yatları arasında gösteriliyor.
Kaynak: AA
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