Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir'e fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika

Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir'e fahri doktora unvanı verildi

18.11.2020 17:41
Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir'e fahri doktora unvanı verildi, System.String[]

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Senatosu tarafından merkezi Konya'da bulunan Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir'e sosyal hizmet alanında fahri doktora unvanı verildi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Senatosu tarafından merkezi Konya'da bulunan Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir'e sosyal hizmet alanında fahri doktora unvanı verildi.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse, İKÇÜ Merkez Yerleşkesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, ailenin, toplumun en temel kurumu olduğunu ifade etti.

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfının bu alanda insanlığa önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan Köse, "Yardımlaşma ve dayanışma duygularının tezahür ettiği vakıf geleneği, Türk ve İslam geleneğinde bütün insanları içine alacak bir anlayış ile işlev görmektedir. İşte bu yapıdaki Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfının Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Mustafa Özdemir'i fahri doktora payesi için tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyor, senatomuzun siz değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Özdemir'e vakfın toplumsal kurum, değerler ve kültüre ilişkin üstün katkıları gerekçesiyle fahri doktora belgesi tevdi edildi.

Özdemir, 25 yıl önce ailenin korunması ve aile değerlerinin yaşatılması için çalışmalar yapmaya başladıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Başlangıçta sadece evlendirme amacına yönelik olarak çıktığımız yolda bugün 3 dernek ve 1 platform ile toplumumuza hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu noktada Mehir Vakfının kendine özgü bir yapı olduğunu ve dünyada benzerinin bulunmadığını ifade etmek lazım. Osmanlı'da çeşitli biçimlerde faaliyet gösteren bu türden vakıflar olmakla birlikte mevcut durumda az önce de ifade ettiğim üzere, biz alanında tek sivil toplum örgütüyüz. Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı olarak çok sayıda alanda faaliyet gösteriyoruz. Ülkemizde ve yurtdışında yardım faaliyetleri ile insanlığın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Bizi bu unvana layık gören tüm senato üyelerimize en derin saygı ve şükranlarımı sunuyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum."

Mustafa Özdemir, Doktora, İzmir, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehir Vakfı Başkanı Mustafa Özdemir'e fahri doktora unvanı verildi - Son Dakika


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