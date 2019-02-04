Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif Ersoy Adına Londra'da Şiir Etkinliği

Mehmet Akif Ersoy Adına Londra'da Şiir Etkinliği

43 dakika önce

TÜRKİYE'nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Ataşeliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen şiir dinletisinin dördüncüsü, Yunus Emre Enstitüsü'nde yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Adına Londra'da Şiir Etkinliği, System.String[]
TÜRKİYE'nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Ataşeliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen şiir dinletisinin dördüncüsü, Yunus Emre Enstitüsü'nde yapıldı. Bu yıl, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen etkinlikte, Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültürü Okulları'nın öğrencileri birbirinden güzel şiirler seslendirdi.

TÜRK EDEBİYATININ SEVİLEN ÖRNEKLERİ

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Büyükelçilik Müsteşarı Ceren Uçaker, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Konsorsiyum Başkanı Nuriye Mertcan ve Hornsey Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı'nın katıldığı program, Burhan Alıç'ın başkanlığında Mükremin Doğan, Mehmet Ertuğrul, Mehmet Toyran, Sabriye Uz, Doğam Saften ve Mustafa Doğan'dan oluşan 7 kişilik komisyon tarafından yaklaşık iki aylık bir çalışmanın sonucunda gerçekleşti. Toplamda 24 okuldan 62 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden de örnekler sunuldu. Performansları ve kostümleriyle izleyenlerden büyük alkış alan öğrencilere sertifika ve hediyeler verildi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:35 

Londra, Güncel
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