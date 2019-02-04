Mehmet Akif Ersoy Adına Londra'da Şiir Etkinliği

TÜRKİYE'nin Londra Büyükelçiliği
Eğitim Müşavirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Eğitim Ataşeliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen şiir dinletisinin dördüncüsü, Yunus Emre
Enstitüsü'nde yapıldı. Bu yıl, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy
adına düzenlenen etkinlikte, Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültürü Okulları'nın öğrencileri birbirinden güzel şiirler seslendirdi.TÜRK EDEBİYATININ SEVİLEN ÖRNEKLERİ
Londra Başkonsolosu Çınar
Ergin, Büyükelçilik
Müsteşarı Ceren Uçaker, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal
, KKTC
Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Konsorsiyum Başkanı Nuriye Mertcan ve Hornsey Atatürk
Okulları Başkanı Türker Çakıcı'nın katıldığı program, Burhan Alıç'ın başkanlığında Mükremin Doğan, Mehmet Ertuğrul
, Mehmet Toyran, Sabriye Uz, Doğam Saften ve Mustafa Doğan
'dan oluşan 7 kişilik komisyon tarafından yaklaşık iki aylık bir çalışmanın sonucunda gerçekleşti. Toplamda 24 okuldan 62 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy
'un şiirlerinden de örnekler sunuldu. Performansları ve kostümleriyle izleyenlerden büyük alkış alan öğrencilere sertifika ve hediyeler verildi.