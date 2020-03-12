Mehmet Akif Ersoy PAÜ'de anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mehmet Akif Ersoy PAÜ'de anıldı - Son Dakika

Mehmet Akif Ersoy PAÜ'de anıldı

6 saat önce

Pamukkale Üniversitesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılında Eğitim Fakültesi'nde "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenledi.

Mehmet Akif Ersoy PAÜ'de anıldı, System.String[]

Pamukkale Üniversitesi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılında Eğitim Fakültesi'nde "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans düzenledi.


Eğitim Fakültesi tarafından Çarşamba günleri düzenlenen etkinliğe bu hafta Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk konuk oldu. Engin Aksel Konferans salonunda gerçekleşen etkinlik Dekan Prof. Dr. Bilge Can, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Prof. Dr. Nurettin Öztürk, "Milli Şair Mehmet Akif Ersoy" konulu konferans verdi. Mondros Mütarekesi'nin ardından İstanbul'un işgali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, Birinci İnönü Zaferi gibi tarihsel gelişmeleri anlatan Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazış öyküsünü, meclis'te okunuşu, ayakta dinlenişi ve alkışlarla kabulünü anlattı. Akif'in hayatı, hakkında yazılmış önemli eserler ve Akif'in kaleminden çıkmış eserler üzerine bilgi veren Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un insan hürriyeti ve milli istiklal etrafındaki düşüncelerini şiirlerinden örnekler vererek açıklayarak, özgürlük ve bağımsızlığın Türklük için taşıdığı önem ve değerini vurguladı. - DENİZLİ

Mehmet Akif Ersoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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