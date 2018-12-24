Son Dakika Haberleri: Mehmet Akif'in Çizgisi" Sergisi Karaköy İskelesi'nde

Mehmet Akif'in Çizgisi" Sergisi Karaköy İskelesi'nde

2 saat önce

Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı "Mehmet Akif'in Çizgisi" adlı karikatür sergisi, Şehir Hatları Karaköy İskelesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Mehmet Akif'in Çizgisi
Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin çizgilerle anlatıldığı "Mehmet Akif'in Çizgisi" adlı karikatür sergisi, Şehir Hatları Karaköy İskelesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Esenler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün satırlarda gizlenen dünyayı bugünkü kuşaklara anlatmak amacıyla yola çıktığı çalışmada, 19 karikatürist usta şairin şiirlerini çizgilerle anlattı.

Sergide, İstiklal Marşı'nın yanı sıra Çanakkale'ye, Bülbül şiirinden Mahalle Kahvesi'ne kadar Mehmet Akif Ersoy'un birçok şiiri, usta çizerlerin yorumuyla tuvale yansıdı.

Toplam 20 tablonun yer aldığı sergide, Ahmet Altay, Ahmet Çakıl, Abdulbaki Kömür, Demirhan Kadıoğlu, Dağıstan Çetinkaya, Mikail Çiftçi, Hasan Aycın, Turgut Yılmaz, İsmail Özen, Halimenur Sevim, Nedim Polatoğlu, Kemal Güler, Murat Sevinç, Ahmet Ercan, İbrahim Sarı, Muammer Bulut, Aybüke Büşra Mumcu, Necmettin Çanak ve Yusuf Akgün'ün eserleri yer alıyor.

İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yılına özel açılan sergi, 30 Aralık'a kadar görülebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:53 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Karaköy, Kültür Sanat
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