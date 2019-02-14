Mehmet Akif İnan, Eğitim Bir Sen'in Kuruluşu'nun 27. Yıldönümünde Anıldı

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube'si tarafından sendikanın 27. kuruluş yıldönümü ve Mehmet Akif İnan'ı Anma Programı düzenlendi.

Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube'si tarafından sendikanın 27. kuruluş yıldönümü ve Mehmet Akif İnan'ı Anma Programı düzenlendi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen program, Kuranı Kerim tilavetiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan sendika olarak insan ve İslam olmanın gereğini yaptıklarını ifade ederek; "14 Şubat 1992'de yola çıkmış, ülke ve millet sevgisinden ödün vermemiş, çeyrek asrı geride bırakan köklü bir sendika olarak idealist insanlarla başlayan soylu mücadelemiz erdemli sendikal hareketimiz yarım asra yürüyor. Kurulduğumuz günden bu güne esnafın camıyla, kaldırımın taşıyla, milletin arabasıyla hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Kurucu genel başkanımız, 7 güzel adamdan biri olan Mehmet Akif İnan'ın dediği gibi 'Hangi düşüncede olursa olsun, hangi fikir kampında yer alırsa alsın onun bir insan olarak kabul görmesi lazım, inancından dolayı horlanmaması lazım. İsterse benim inancımın tam tersi olsun. Ben ona da hayat tanınmasının kavgacısıyım' demeye, haklının ve hakkın yanında durmaya devam etmekteyiz. Bu inanç ve bilinçle yola çıkmış, kurulduğumuz günden beri üye sayımız kaç olursa olsun kuruluş felsefesine sağdık kalmış özlük ve özgürlük mücadelesini hakkıyla yerine getirmede rüştünü ispat etmiş bir teşkilatız. Üyesinin, ülkesinin ve insanlık ailesinin sorunlarına duyarlı, hedefi ve çalışmalarıyla tutarlı bir sendika olarak nerede bir gözyaşı, nerede bir feryat varsa oraya kulak kabartıyor, el uzatıyor, insan ve İslam olmanın gereğini yapıyoruz. Hem sendikacılık, hem de sivil toplum noktasında yeni eşikler oluşturmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede eğitim çalışanları için elde ettiğimiz kazanımlarla emeğin değerini artırıyor, akademik sendikacılık anlayışının hakkını da veriyoruz. Kamuda başörtüsü yasağının kaldırılmasında Türkiye genelinde toplamış olduğumuz 12 milyon 300 bin imzanın baskısı var. Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğinin sona ermesinde, ortaöğretimde Kuranı Kerim ve diğer temel dini bilgiler derslerinin ders programlarına dahil edilmesinde talebimiz ve takibimiz var" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikalar Kurulu Üyesi, 26. Dönem Ankara Milletvekili ve Memur Sen/Eğitim Bir Sen Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu yaptığı konuşmada, sendika olarak vatan ve milletin birliği için çalışmalar yaptıklarını ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını söyledi.



Konuşmaların ardından Eğitimci - Yazar Hacı sarı Moderatörlüğü'nde Şair Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek ve Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer'in katılımıyla Mehmet Akif İnan'ı Anma ve Anlama konulu panel yapıldı. - KAYSERİ

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