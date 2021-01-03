Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber! Artık destek almadan yürüyebiliyor

Kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi.

YAKIN ARKADAŞI MUTLU HABERİ VERDİ

Erbil'i evinde ziyaret eden arkadaşı Ercan Avşar, ünlü şovmenin artık destek almadan tek başına yürüyebildiğini açıkladı. Birlikte çekilen karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Ercan Avşar, mutlu haberi takipçileriyle paylaştı.

"2021'İN EN GÜZEL HABERİ"

Avşar, yayınladığı gönderide, "Bugün babacığımı ziyaret ettim. Tedavisi çok güzel geçiyor. Artık kimsenin yardımını almadan, evin içinde tek başına yürüyor. Maşallah... 2021'in en güzel haberi" ifadelerini kullandı.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Kaçış sendromu hastalığı (Capillary leak syndrome), kanın yoğunlaşması, tansiyonun düşmesi gibi bulgular veren hastalık, "damarlardan protein, mineral ve suyun sızması" olarak tanımlanmaktadır.