Mehmet Ali Erbil, eski eşleriyle aynı masada yeni yaş kutlama yaptı

Yakalandığı kaçış sendromu hastalığı nedeniyle uzun süre önce ekranlara veda eden Mehmet Ali Erbil, 64 yaşına ayak bastı. Doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflarda Erbil'in, eski eşleriyle aynı masada oluşu dikkatleri çekti.

ESKİ EŞLER YALNIZ BIRAKMADI

Hastalığı sebebiyle zor günler yaşayan ünlü şovmeni, 2. eski eşi Nergis Kumbasar ve 4. eşi Tuğba Coşkun, doğum gününde yalnız bırakmadı. Yeniköy'deki evinde yeni yaşını kutlayan Mehmet Ali Erbil, aynı masada olduğu eski eşleri ile pastasını üfledi. Oyuncu Nergis Kumbasar, o anları Instagram hesabından paylaştı.