Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Bu arsızların tapeleri var

Mehmet Ali Erbil, dün sosyal medya hesabından Seda Sayan'ı hedef alarak "Geçmişi kirli" ifadelerini kullanarak kavganın fitilini ateşledi. Erbil'e cevap veren Sayan ise "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" ifadelerini kullanınca ortalık iyice karıştı. Eski dostlar arasında başlayan gerilime dahil olan Seren Serengil ile zehir zemberek ifadeler kullandı.

"ERBİL'E BİR LAF DAHA EDERLERSE ELİMDEKİ TAPELERİ YAYINLARIM"

Seda Sayan'ın tecavüz iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Ali Erbil'i savunan Seren Serengil, Sayan'ın geçmişiyle ilgili bir takım iddialarda bulundu. Serengil, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Mehmet Ali, seni üzeni üzerim. Hele pavyondan çıkıp, yemediği halt kalmamış, zamanında zengin iş adamlarına kadın ayarlayan peşkeş çekenleri hiç affetmem. Sana attıkları iftirayı onlar ispat edemezler ama bende bu arsızların tapeleri var. Sana bir laf daha ederlerse onları yayınlarım" diye yazdı.

SEREN PAYLAŞIMINI HEMEN SİLDİ

Serengil, bu yazıyı paylaştıktan dört dakika sonra silmesi ise dikkat çekti. 2018 yılında Serengil, kendisine '3 gün zorlama hapis' kararı çıktığı dönemde annesini yayına bağlayan Seda Sayan'la küsmüş, o zaman sert tepki göstermişti.

Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı