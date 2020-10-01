Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor - Son Dakika

Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'de Galatasaray ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Süper Lig'de Galatasaray ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Ligin 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü Galatasaray'ı konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını sürdürdü.

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mehmet Altıparmak, önemli bir maça çıkacaklarını belirtti.

Ligin ilk iki haftasında pozitif bir futbol oynadıklarını dile getiren Altıparmak, "Geçen hafta Hatayspor maçında mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Mağlubiyeti de hak etmedik ama her şey geçmişte kaldı. Biz artık tamamen Galatasaray maçına odaklandık. Bizim için diğer maçlardan bir farkı yok, tek amacımız galip gelmek. Bunun için de sahada öncelikle iyi futbol oynamak istiyoruz. Önemli olan düşündüklerimizi sahaya yansıtmak." ifadelerini kullandı.

Takıma yeni katılan oyuncularla iyi bir uyum yakaladıklarını aktaran Altıparmak, milli maç arasına moralli girmek istediklerini kaydetti.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Altıparmak, "Bizim istediğimiz oyuncular alındı. Birkaç oyuncuyla alakalı görüşmelerimiz var, neticelendiği zaman göreceğiz. Onlar olmasa da şu an iyi bir takımımız var zaten. Sakat oyuncular ve yeni gelenler hepsi bir araya geldikten sonra inşallah daha iyi bir takım olacağız. İstediklerimizi sahaya daha iyi yansıtacağız." şeklide konuştu.

Fode Koita'nın durumu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Altıparmak, oyuncuyla ilgili transfer spekülasyonları yapıldığını belirterek, "Bu sene hedefimiz Avrupa kupalarına katılmak, Kasımpaşa'ya kupa kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda Koita da bizim için önemli oyunculardan biri. Dizinde bir sakatlığı vardı, ondan dolayı bizimle birlikte olamadı. Tedavi sürecinde antrenmanlara katılamaması herkesin başka şeyler söylemesine neden oldu. Bu haftadan itibaren bizimle antrenmanlara başladı. Onunla alakalı bir sorun yok, artık bundan sonra bizimle." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor
Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor
Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor
Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor

Mehmet Altıparmak, Galatasaray, Kasımpaşa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 19:46 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Galatasaray maçında 3 puan hedefliyor - Son Dakika Spor

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