Mehmet Aras dilini kesti

Son olarak 'Arka Sokaklar' dizisinde Bekir adlı bir kabadayıyı canlandıran Mehmet Aras, geçtiğimiz günlerde dişine dolgu yaptırmak üzere Ümraniye'de bir tıp merkezine gitti. Hasta koltuğunda otururken büyük bir acı yaşayan oyuncunun dilinin kesildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aras; "Fiyatlar uygun dedik; içeri girdik.. Girmez olaydık.. Doktor hanımın acemiliğine denk geldik; dilimi kesti… Altı üstü bir dolgu yaptırmak istedim. Suçum neydi" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı. Aras'ın adı geçen tıp merkezine dava açacağı öğrenildi.