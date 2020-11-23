Mehmet Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davasında karar açıklandı - Son Dakika

Mehmet Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davasında karar açıklandı

23.11.2020 13:27
Mehmet Baransu'nun

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.

Kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu ile eski sorumlu yazı işleri müdürü Murat Şevki Çoban'ın, "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haber nedeniyle "devletin gizli belgelerini ifşa ettikleri" gerekçesiyle yargılandıkları davada karar açıklandı.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Murat Şevki Çoban katılmazken, başka suçtan tutuklu sanık Mehmet Baransu Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) ve Milli İstihbarat Teşkilatını (MİT) temsilen Hazine avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada, müşteki kurumlar adına söz verilen Hazine avukatı, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Sanık Murat Şevki Çoban'ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu ise müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

Son sözü sorulan Baransu da beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Baransu'ya 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Baransu'nun "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etme" suçundan 3 yıl 4 ay, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 6 yıl 3 ay, "MİT'in görev ve faaliyetine ilişkin bilgileri ve belgeleri temin etmek suretiyle MİT Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay ve "MİT görev ve faaliyetine ilişkin bilgi ve belgelerin yayımlanması, yayılması ve açıklanması" suçundan da 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Murat Şevki Çoban'ın ise üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin, inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, niteliği itibarıyla gizli kalması gereken 25 Ağustos 2004 tarihli MGK toplantısı kararının, Taraf gazetesinin 28 Kasım 2013 tarihli nüshasında Baransu'ya ait "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" başlıklı haberle manşetten yayımlandığı belirtilmişti.

İddianamede, gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Çoban ve Baransu'nun, MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ile bilgileri istihsal ve ifşa ettikleri belirtilerek, sanıkların "devletin güvenliğine veya iç veya dış siyasal yararlarına ilişkin belge veya vesikaları temin etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri basın ve yayın yoluyla ifşa etme" ve "MİT'in görev ve faaliyetlerine ilişkin belge ve bilgileri basın yoluyla ifşa etme" suçlarından 30 yıl ikişer aydan 50 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Mehmet Baransu, Karar, Ceza, Mgk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mehmet Baransu'nun 'devletin gizli belgelerini ifşa etme' davasında karar açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Libya'ya yardım götüren Doğu Akdeniz'deki Türk gemisinde, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce arama yapıldı Kaza sonrası özür dilemek için aracından indi, başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti "Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı Arkalarından gelip küçük kızı istismar etti! Avcılar'da Ukraynalı aileye taciz şoku kamerada İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti
Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak? Sergen Yalçın'dan kaleci transferi talebine isyan: Gençleri oynatın deyip transfer istiyorsunuz, nasıl olacak?         
13:46
Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası Son Dakika! Devletin gizli belgelerini ifşa ettiği gerekçesiyle yargılanan gazeteci Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası         
13:07
Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler'de lüks otomobiliyle kaza yaptı         
12:12
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 liralık zam göründü         
11:41
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Artış kontrol altında" dediği İstanbul'da bir mahalledeki vaka sayısı 2 bin 200         
11:33
Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor Caddeye ismini veren ve hastalara şifa olan 'tek mezar' görenleri şaşırtıyor         
11:17
Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor         
10:57
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü         
09:15
Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı Oyuncu Nedim Saban boynunda virüssavar taşımaya başladı         
08:58
TÜBİTAK 105 personel alacak TÜBİTAK 105 personel alacak         
08:55
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı         
08:11
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 13:56:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mehmet Baransu'nun "devletin gizli belgelerini ifşa etme" davasında karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei