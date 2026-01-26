Mehmet Ercoş: Manisa'nın Cimnastik Gururu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Mehmet Ercoş: Manisa'nın Cimnastik Gururu

Mehmet Ercoş: Manisa\'nın Cimnastik Gururu
26.01.2026 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

3 yaşında cimnastiğe başlayan Ercoş, uluslararası başarılarıyla Türk sporuna katkı sağlıyor.

Cimnastik serüvenine 3 yaşında başlayarak yaptığı sporu dünya ve Avrupa dereceleriyle taçlandıran Manisalı milli sporcu Mehmet Ercoş, Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda iki ayrı teknik kurulda görev alarak hem Manisa'nın hem de Türk cimnastiğinin gururu oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nda (TCF) hem Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu hem de Herkes İçin Cimnastik Teknik Kurulu (GYM for All) üyeliği görevlerini sürdüren Manisalı sporcu Mehmet Ercoş, elde ettiği başarılar ve federasyondaki görevleriyle Manisa'nın gururu olmaya devam ediyor.

Cimnastik sporuna 3 yaşında ailesinin yönlendirmesiyle başlayan Mehmet Ercoş, Manisa Celal Bayar Üniversitesi spor salonunda Aerobik Cimnastik branşında yetişti. Yaklaşık 17 yıl boyunca aralıksız olarak antrenman ve müsabakalara katılan Ercoş, bu süreçte çok sayıda ulusal ve uluslararası başarıya imza attı.

2013 yılında milli takıma giren Ercoş, 2014 Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü, 2016'da dünya ikinciliği, 2017'de Avrupa şampiyonluğu, 2019'da ise büyükler Avrupa ikinciliği elde etti. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde de önemli dereceleri bulunan Ercoş, Türkiye Şampiyonaları ve uluslararası turnuvalarda çok sayıda madalya kazandı.

Pandemi sürecine kadar milli takım kariyerini sürdüren Ercoş, 2024 yılı itibarıyla Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu üyeliğine getirildi. 2025 yılında uluslararası hakemlik görevine de başlayan Ercoş, Aerobik Cimnastik Teknik Kurulu'nun en genç üyesi olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda Herkes İçin Cimnastik Teknik Kurulu (GYM for All) üyesi olan Ercoş, bu branşın amacının cimnastiği her yaş ve her kesimden insana ulaştırmak olduğunu belirtti. GYM for All branşının cimnastiği salon dışına taşıyarak topluma yaymayı hedeflediğini vurgulayan Ercoş, pilot uygulamanın Ankara'da başladığını, 2026 yılı itibarıyla ulusal ve uluslararası organizasyonların planlandığını söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu çatısı altında görev yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade eden Ercoş, uzun yıllar sporcu olarak emek verdiği cimnastikte şimdi teknik kurul üyesi olarak hizmet etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Rekabetçi sporu bırakmasına rağmen fiziksel aktivite olarak cimnastiğe devam ettiğini belirten Ercoş, gençlere sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeleri tavsiyesinde bulundu. Manisa'nın Aerobik Cimnastik branşında Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olduğunu söyleyen Ercoş, kentin milli takıma en fazla sporcu veren şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Ercoş: Manisa'nın Cimnastik Gururu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı Nedeni halkı isyan ettirdi Köyün 25 yıllık tek camisi satışa çıktı! Nedeni halkı isyan ettirdi
Esenyurt’ta saldırgan sürücüye rekor ceza Esenyurt'ta saldırgan sürücüye rekor ceza
Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı Korkunç gerçek polis memurunun eve gitmesiyle gün yüzüne çıktı, hali vicdanları sızlattı
Başkentte panik yaratan ihbar Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı Başkentte panik yaratan ihbar! Gerçek ekipler bölgeye gidince ortaya çıktı
Robbie Williams, Beatles’ın rekorunu kırarak tarihe geçti Robbie Williams, Beatles'ın rekorunu kırarak tarihe geçti
28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor 28 yıllık dev süpermarket zinciri faaliyetlerini sonlandırıyor

13:53
Putin’den sürpriz karar Görüntüler Türkiye’nin yanı başında çekildi
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
13:39
Rojin Kabaiş’in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
Rojin Kabaiş'in daha önce paylaşılmamış videosu ortaya çıktı
13:09
’’Bulabiliyorsanız bulun’’ deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
''Bulabiliyorsanız bulun'' deyip polise meydan okuyan genç kız için karar verildi
12:56
Bakan Fidan’dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye’ye yalvaracaklar
Bakan Fidan'dan Arap kanalında dikkat çeken sözler: Türkiye'ye yalvaracaklar
12:31
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
12:26
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor Lüküs lambası mı hayattan kopardı
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 14:08:20. #7.11#
SON DAKİKA: Mehmet Ercoş: Manisa'nın Cimnastik Gururu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.