Son Dakika Haberleri: Mehmet Genç: "2019 Yılına Güzel Bir Başlangıç Yaptık"

Mehmet Genç: "2019 Yılına Güzel Bir Başlangıç Yaptık"

6 dakika önce

Çorum'da Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi.

Mehmet Genç:
Çorum'da Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Taha Akgül 125 kiloda şampiyonluk ipini göğüsledi. ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, müsabakaların tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

MEHMET GENÇ: "2019 YILINA GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

3 sıkletin 2'sinde şampiyon olduklarını belirten ASKİ Spor Başkanı Mehmet Genç, "3 sıklette final maçımız vardı. 2'sinden şampiyon çıkarttık. Bir tanesinde 2  ve diğer branşlarda ise 3 çıkarttık. Turnuvayı takım halinde de şampiyon tamamladık. 2018 Süper Ligi'ni de şampiyon olarak kapatmıştık. 2019 Türkiye Şampiyonası'na da güzel bir şekilde başladık kulübümüz adına ve ülkemiz adına başarılar getirmesini dilerim" açıklamalarında bulundu. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Mehmet Genç'in açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 06:00 Kaynak: DHA

Spor
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