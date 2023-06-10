Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan atanması Borsa İstanbul'u yükseltti - Son Dakika
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Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan atanması Borsa İstanbul'u yükseltti

10.06.2023 00:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın atanması piyasalarda pozitif etki yarattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü (9 Haziran Cuma) yüzde 1,31 değer kazancıyla 5.626,49 puandan tamamladı. BIST 100, böylece tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Toplam işlem hacmi 89 milyar lira düzeyinde gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na da Hafize Gaye Erkan'ın atanması piyasalarda pozitif etki yarattı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününü (9 Haziran Cuma) yüzde 1,31 değer kazancıyla 5.626,49 puandan tamamladı. BIST 100, böylece tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 89 MİLYAR LİRA OLDU

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 89 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını bildirdi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞKA BİR SEÇENEĞİ KALMADI"

Bakan Şimşek geçen hafta sonu görevi teslim alırken yaptığı açıklamada " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda önemli olacaktır. Makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

PİYALASARDA OLUMLU ETKİ YARATTI

Bakan Şimşek'in ataması ve sonrasında yaptığı açıklamalar 'ortodaoks' politikalara dönüş şeklinde yorumlandı ve analistler bu değişimin piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

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Son Dakika Finans Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan atanması Borsa İstanbul'u yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan atanması Borsa İstanbul'u yükseltti - Son Dakika
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