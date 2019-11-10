Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, hakemlerden dert yanarak, "Ata'mız ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyor ya, biz de hakemin zeki, çevik ve ahlaklısını severiz" dedi.



Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, 75 dakika 10 kişi oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulunarak karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'e yüklendi.



Oyuncuları takdir etmekten başka bir şey söylenemeyeceğini belirterek, "Bugün 10 Kasım hem Ata'mızı analım, hem de onun bir sözüyle devam edelim. 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyor ya, biz de hakemin zeki, çevik ve ahlaklısını severiz insanlar biraz hizana davet ediyoruz. Bugün ben içimden geçenleri söylersem sizin televizyonunuz kapanır bende ceza yerim. En iyisi ben bir şey söylemeyim. Yazık günahtır. Otursunlar ve seyretsinler eğer haklıyız diyorlarsa söylenecek bir lafımız yok. Sosa'nın pozisyonuna kırmızı kart vermiyorlar. Bu kurullar farklı mı işliyor? Sosa'nın pozisyonunda taammüden adam öldürme var. Abdulkadir Parmak'ın pozisyonunda ise sarı kart var. Topa müdahale ediyor. Sonra da ayağını çekmeye çalışıyor ama basıyor. VAR seni çağırsın kırmızı kartı ver. VAR sistemi niye var. Bunun babası ney diki bu ne olsun ne diyeyim yani" şeklinde konuştu.



Milli aranın kendilerine iyi geleceğini belirten Alp, "Sakat oyuncularımız çok bu milli ara bize iyi gelecektir. Biz demek ki herkesi yeneceğiz. 9 kişi de kalsak 10 kişi de kalsak herkesi yeneceğiz. Herkes bu akşam inandı ve inandığı zaman da böyle oluyor yeter ki inanalım. Taraftarımızın da desteği çok önemliydi. Teknik heyet en iyi kadroyu çıkartıyor. Biz teknik heyetin arkasında duralım inanalım biz sonunda başarıya ulaşırız" ifadelerini kullandı. - TRABZON