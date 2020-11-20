Mehmetçiğe bir çuval un bağışladı - Son Dakika

Mehmetçiğe bir çuval un bağışladı
20.11.2020 09:49
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe bir çuval un bağışladı.
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe bir çuval un bağışladı.
Türkiye'nin Barış Pınarı bölgesinde sağlanan huzur ile bölgede görev yapan Mehmetçiği, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Paşalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mustafa Özsoy unutmadı. Mehmetçiğin bölgenin huzuru için hala sınır hattında görev yaptığını hatırlatan Mustafa Özsoy, "Mehmetçiğimize destek olmak, onların orada kendilerini sahipsiz hissetmemesi için içimden geldi ve muhtarımız aracılığı ile bir çuval un bağışımı yaptım. Rabbim ülkemize ve ülke toprakları için cansiperane çalışan tüm güvenlik güçlerimizi korusun" dedi. - ADANA
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