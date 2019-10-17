Son Dakika Haberleri: Mehmetçik'e 1071 kilogram pestil ve köme dopingi
Son Dakika Güncel Mehmetçik'e 1071 kilogram pestil ve köme dopingi

Mehmetçik'e 1071 kilogram pestil ve köme dopingi

2 saat önce

Gümüşhane Pestil Üreticileri Birliği, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla harekata katılan askerlere 1071 kilogram pestil ve köme gönderdi.

Gümüşhane Pestil Üreticileri Birliği, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla harekata katılan askerlere 1071 kilogram pestil ve köme gönderdi.

Gümüşhane Valiliği önünde düzenlenen törende, kentteki 38 ayrı pestil firmasından tedarik edilen 1071 kilogram pestil ve köme, İl Müftüsü Osman Ayas'ın yaptığı duanın ardından harekat bölgesindeki askerlere ulaştırılması amacıyla Şanlıurfa Valiliğine gönderildi.

Törende konuşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentteki pestil üreticilerinin, Barış Pınarı Harekatı'na desteğini ifade etmek için anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Gümüşhane insanının ve bütün Türkiye"nin kalbinin harekatta görev yapan askerlerle olduğunu vurgulayan Taşbilek, "Yüreklerimizin onlarla attığını belirtmek ve sembolik de olsa destek sağlamak amacıyla 1071 kilogram pestili Gümüşhane'den, bir dua köprüsü oluşturarak, kalbimizin bir attığını göstermek adına askerlerimize gönderiyoruz." dedi.

"Askerlerimize güç, kuvvet, enerji olsun"

Gümüşhane Pestil Üreticileri Birliği Başkanı Baki Kara da harekata destek vermek için güç ve enerji kaynağı pestil ve kömeyi askerlere ulaştırmak istediklerini söyledi.

Pesti ve kömenin enerjisi yüksek ürünler olduğuna işaret eden Kara, "Askerlerimize güç, kuvvet, enerji olsun. Onlara moral ve motivasyon için 1071 kilogram pestil ve köme hazırladık. Biz ülke olarak bu operasyondan başarıyla çıkacağız. Hepimiz tek vücut olduk. Gün birlik günü. Birlik ve dirliğimizi göstermek için böyle bir şey yapıyoruz. Türklerin Anadolu'ya giriş tarihi olarak da 1071 kilograma vurgu yapmak istedik. Askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz." diye konuştu.

Törenin ardından Vali Taşbilek, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen ve protokol üyeleri, hazırlanan pestil ve kömeleri kargo aracına taşıdı.

Mehmetçik'e 1071 kilogram pestil ve köme dopingi

Barış Pınarı Harekatı, Gümüşhane, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:40 Kaynak: AA
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