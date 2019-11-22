Mehmetçik engelli Serhat'ın hayalini gerçekleştirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gayreti ile Çüngüş ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki engelli gence, İstanbul Bahçelievler Belediyesi tarafından akülü sandalye hediye edildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu yatağa mahkum kalan Serhat Yılmaz'ın başka bir engelli vatandaşın akülü sandalyesine bindiğinde yaşadığı mutluluğu gördü. Bunun üzerine harekete geçen Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul Bahçelievler Belediyesi ile irtibata geçti. İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ile görüşen Serhat, kendisine akülü tekerlekli sandalye göndermesini istedi. Başkan Bahadır da serebral palsi hastası olan Serhat'ın bu isteğine kayıtsız kalmayarak Çüngüş'e akülü tekerlekli sandalye gönderdi.

Mehmetçik Serhat'a akülü sandalyesini ulaştırdı

Belediye Beyaz Masa servisi üzerinden Başkan Bahadır'a ulaşmasının ardından Serhat'a biri akülü olmak üzere iki adet sandalye gönderildi. Serhat'a akülü aracı, Çüngüş İlçe Jandarma Komutanlığı personeli aracılığı ile teslim edildi. Başkan Bahadır tarafından Serhat'a, tekerlekli sandalyelerle birlikte günlük ihtiyaçlarını karşılarken kullanacağı diğer araçlar da ulaştırıldı. Fanatik Galatasaray taraftarı olan Serhat'a jandarma ekipleri tarafından takım forması hediye edildi.

Akülü arabasına yıllar sonra kavuşmanın mutluluğu gözlerinden okunan Serhat, görüntülü görüştüğü Başkan Bahadır'a teşekkür etti.