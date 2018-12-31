Son Dakika Haberleri: Mekke'nin Fethi" Etkinliği

Mekke'nin Fethi" Etkinliği

1 saat önce

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından "Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kayseri Şubesi tarafından " Mekke'nin Fethi" etkinliği düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonun'daki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlahi, şiir ve dua okunup Kudüs'ü anlatan sinevizyon gösterisi izletilen etkinlikte, Siyer'i Nebi yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

AGD Kayseri Şubesi Başkanı Abdullah Korkut, program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabe'nin yeryüzündeki bütün Müslümanların kıblesi olduğunu vurgulayarak, şehrin fethinin önemini anlatmanın gerekliliğini vurguladı.

Korkut, etkinliğin 81 ilde 600 noktada yapıldığını belirterek, "Bugün ve geçmiş yıllarda icra etmiş olduğumuz Mekke'nin Fethi programının anlaşılması büyük önem arz ediyor. Genç nesiller mutlaka fetih kavramını anlamalı, fetih ve işgal arasındaki farkı bilmeli. Biz burada ne yapıyorsak Allah rızası için yapıyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:12 Kaynak: AA

Kudüs, Anadolu Gençlik Derneği, Kayseri, Mekke, Güncel
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