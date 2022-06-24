Meksika'da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı

24.06.2022 23:37
Meksika'da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı

- Meksika'da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı Meksika'nın güneyinde 4 bin kişilik yeni bir göçmen kafilesinin ABD'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

- Meksika'da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı

MEXİCO CİTY - Meksika'nın güneyinde 4 bin kişilik yeni bir göçmen kafilesinin ABD'ye doğru yola çıktığı bildirildi.

Meksika'da çoğunluğu Venezuela, Haiti ve Orta Amerikalı en az 4 bin kişiden oluşan yeni bir göçmen kafilesi güneydeki Chiapas eyaletinin Tapachula şehrinden yola çıktı. Göçmenlerin sıcak havaya rağmen yürüyerek kuzeye doğru ilerlediği ve hedeflerinin ABD'ye ulaşmak olduğu belirtildi.

Ülkelerini terk ederek Guatemala sınırından Meksika'ya ulaşan düzensiz göçmenler, ABD'ye olan yolculuklarına devam edebilmek için Meksikalı yetkililerden talep ettikleri ve ülkede yasal olarak seyahat edebilmelerini sağlayacak belgelerin kendilerine verilmediği için toplu halde yürüyüş kararı aldıklarını ifade etti.

Çoğunlukla erkeklerden oluşan göçmen kafilesinin içinde az da olsa kadınların ve çocukların da bulunduğu göze çarpıyor. Yolculuklarının ilk gününde 15 kilometre yol kat eden göçmenler, Meksikalı yetkililerden kendilerine otobüslerle ABD sınırına ulaşmak için gerekli izinleri vermelerini talep etti.

Meksika'da son olarak 6 Haziran'da 15 bin kişiden oluşan ve ülkedeki en büyük düzensiz göçmen hareketi kabul edilen kafile yine Tapachula şehrinden yola çıkmıştı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da pandeminin ardından ilk hacı kafilesi yola çıktı Elazığ'da pandeminin ardından ilk hacı kafilesi yola çıktı Kudüs bağlantılı hacca gidecek kafile 2 yıl aradan sonra yola çıktı Kudüs bağlantılı hacca gidecek kafile 2 yıl aradan sonra yola çıktı 101 kişilik hac kafilesi Malatya'dan kutsal topraklara uçtu 101 kişilik hac kafilesi Malatya'dan kutsal topraklara uçtu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:39 Ümit Özdağ'dan "Acil Durum" çağrısı! Siyanür borularından birisi kırıldı, 20 ton siyanür Fırat Nehri'ne aktı
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
22:08 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim
21:45 Chelsea'nin yeni sahibi gözünü kararttı! Ayırdığı transfer bütçesi dudak uçuklattı
21:03 Sert düşen dolar, altını da etkiledi! Gram altın 970 lira seviyesine kadar çekildi
21:00 Emre Mor, Fenerbahçe'ye çok yakın! İstanbul'da görüşme olacak
20:40 BDDK'nın ticari kredi düzenlemesi sonrası dolar 80 kuruştan fazla düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 23:55:03. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'da 4 bin kişilik göçmen kafilesi yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement