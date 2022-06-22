Meksika'da film sahnelerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası - Son Dakika
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Meksika'da film sahnelerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası

22.06.2022 22:09

- Meksika'da film sahnelerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası Meksika'da çalıntı bir tırın polis ekipleri tarafından kovalandığı anlar filmleri aratmadı.

- Meksika'da film sahnelerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası

MEXİCO CİTY - Meksika'da çalıntı bir tırın polis ekipleri tarafından kovalandığı anlar filmleri aratmadı. Nefes kesen kovalamaca polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde iki şahsın, içerisinde tekstil ürünü bulunan bir tırı çalmasının ardından polis ekipleri, ihbar üzerine tırın güzergahında kontrol noktaları oluşturdu. Hırsızların, çaldıkları tırla kontrol noktalarında durmamalı ve bir ekip otosuna çarparak kaçması üzerine hırsızlar ile polis arasında filmleri aratmayan bir kovalamaca yaşandı. Nefesleri kesen kovalamaca polis kamerası tarafından anbean kayıt altına alınırken, polisin defalarca havaya ve tırın lastiklerine ateş ettiği duyuldu. Görüntülerde ayrıca, polis amirinin sık sık "sıkıştırın" ve "ateş edin" emirleri verdiği duyuldu.

Polisin en az 30 el ateş ettiği kovalamaca sırasında hırsızlar açılan ateş sonucunda lastikleri patlayan tırın kontrolünü kaybetmesi ile yakalanabildi. Kovalamacanın sonunda tırda bulunan iki hırsızın polis ekipleri tarafından tutuklandığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meksika'da film sahnelerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meksika'da film sahnelerini aratmayan hırsız-polis kovalamacası - Son Dakika
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