Meksika'daki organize suç örgütüne büyük darbe: 164 kişi tutuklandı

Meksika'da güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda organize suç örgütüne büyük darbe vuruldu. Güvenlik güçleri 164 kişiyi tutuklarken, çok sayıda silah ve araca da el konulduğu bildirildi.

Meksika'nın Michoacan eyaletinde yer alan Tiamba kasabasının dün 28 araçlık bir konvoyla "Pueblos Unidos" adlı silahlı suç örgütü üyeleri tarafından ablukaya alındığının bildirilmesinin ardından güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı. Michoacan Eyaleti Kamu Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik Bakanı General Jose Alfredo Ortega tarafından bizzat yönetilen ve eyalet sivil muhafızları, Meksika ordusu ile Ulusal Muhafızların ortak katılımıyla yürütülen operasyon sonucunda kasabayı ablukaya alan 164 çete üyesinin tutuklanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, 142 tüfek, 44 tabanca, çok sayıda mühimmat ve biri zırhlı olmak üzere 28 araca da el konulduğu ifade edildi.

Suç örgütü 25 Ulusal Muhafızı kaçırdı

Operasyondan kısa bir süre sonra Tiamba kasabasının yakınlarındaki Paracho şehrinde kimliği belirsiz kişilerin, 25 Ulusal Muhafız personelini kaçırdığı ve tutuklanan 164 çete üyesinin serbest bırakılmasını talep ettikleri bildirildi. Ancak güvenlik güçlerinin talebi kabul etmeyerek bölgeye doğru harekete geçmesi üzerine kaçırılan 25 Ulusal Muhafızın serbest bırakıldığı aktarıldı.

Michoacan eyaletinin farklı bölgelerinde hala silahlı kişilerce ablukaların olduğu bildirilirken, Michoacan Valisi Alfredo Ramrez Bedolla, düzeni korumak ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. - MEXİCO CİTY