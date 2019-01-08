Meksika'da Martino Dönemi
2 saat önce
Meksika Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Arjantinli Gerardo Martino getirildi.
Meksika
Milli Futbol
Takımı'nda teknik direktörlüğe Arjantinli Gerardo Martino
getirildi.
Meksika Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2018 FIFA Dünya Kupası
'nın ardından teknik direktörlükten ayrılan Juan Carlos
Osorio'nun yerine 56 yaşındaki Martino ile anlaşma sağlandığı belirtildi.
Bir dönem İspanya
ekibi Barcelona
ve Arjantin Milli Takımı'nı da çalıştıran Martino, geçen sezon görev yaptığı Atlanta
United'ı Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) şampiyonluğuna taşımıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:42 Kaynak: AA
Fenerbahçe, Kudret Oben Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı
Devlet Bahçeli: Fırat'ın Doğusu Fitnenin Boynudur, Bu Boyun Vurulmalıdır
İngiliz Ekibi Bournemouth'tan Trabzonsporlu Abdülkadir İçin 14 Milyon Euro
Arda Turan'ın Piyasa Değeri 33,5 Milyon Euro Düştü