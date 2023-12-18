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Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki bir çiftlikte Noel kutlaması yapan gençlere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 12 genç yaşamını yitirdi, 12 kişi yaralandı.

Meksika\'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
18.12.2023 - 17:22,  Güncelleme: 17:27
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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye düzenlenen silahlı saldırıda 12 genç hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

12 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Eyalete bağlı Salvatierra kasabasındaki San Jose del Carmen çiftliğinde düzenlenen Noel partisine katılan gençler, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda, 12 genç yaşamını yitirdi, bazıları ağır 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından polis, geniş çaplı soruşturma başlattı.

Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere ateş açıldı: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Salvatierra Belediye Başkanı German Cervantes, yaptığı açıklamada, saldırıya tepki göstererek, "Bu sabah meydana gelen şiddeti nefretle kınıyorum. Savcılık ve güvenlik güçleri tam koordinasyon içinde gereğini yapıyor." ifadesini kullandı.

Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere ateş açıldı: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

EYALETTE BU YIL 3 BİN KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Meksika'da en çok cinayetin ve saldırının olduğu eyaletlerden birisi olan Guanajuato'da, bu yıl 3 bin 29 kişi öldürüldü.

Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere ateş açıldı: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere ateş açıldı: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Suç
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SON DAKİKA: Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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