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Meksika'da seçim öncesi öldürülen adayın kızı belediye başkanı seçildi - Son Dakika

Meksika'da seçim öncesi öldürülen adayın kızı belediye başkanı seçildi

08.06.2021 00:17
Meksika'da seçim öncesi öldürülen adayın kızı belediye başkanı seçildi, System.String[]

Meksika'da seçim kampanyası sırasında 25 Mayıs'ta vurularak öldürülen Moreleon şehri Vatandaş Hareketi belediye başkan adayı Alma Barragan'ın yerine aday olan kızı Alma Denisse Sanchez Barragan belediye başkanı olarak seçildi.

Meksika'da seçim kampanyası sırasında 25 Mayıs'ta vurularak öldürülen Moreleon şehri Vatandaş Hareketi belediye başkan adayı Alma Barragan'ın yerine aday olan kızı Alma Denisse Sanchez Barragan belediye başkanı olarak seçildi.

Meksika'da dün halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri, 15 eyalet valisi ile yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için sandık başına gitti. Seçim öncesi başlayan şiddet olayları seçim günü de ülkenin farklı bölgelerinde devam ederken, seçim kampanyası sırasında 25 Mayıs'ta vurularak öldürülen Vatandaş Hareketi'nin Moreleon Belediye Başkan adayı Alma Barragan'ın yerine aday olan kızı Alma Denisse Sanchez Barragan seçimi kazandı.

Oyların yüzde 97,4'ünün sayıldığı Moreleon'da 10 bin 35 oy alan Barragan'ın en yakın rakibi Ulusal Hareket Partisi'nin (PAN) adayı Grecia Pantoja Alvarez'in 4 bin 595 oyda kalması üzerine belediye başkanlığını kazandığı kesinleşti.

Barragan, rakibi PRI-PAN koalisyonu adayı Maria del Socorro Ortega tarafından da "Moreleon'un kaderinin başındaki yeni görevinde ona bol şans dilerim" sözleriyle tebrik edildi.

Annesine ait olan ve aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabında paylaşım yapan Barragan, "Gökyüzüne kadar, Moreleon bugün senin şerefine turuncuya boyandı" sözleri zaferini dile getirdi.

Barragan ayrıca, "Bugün hepinizin peşinde olduğu değişim tüm kalbinizle ve ruhunuzla farklı bir hükümete oy vermeniz sayesinde başladı ve tamamlandı. Bunu tüm sevgisi ile daima Moreleon'da birlik sağlamaya çalışan Bayan Alma Barragan'a da borçluyuz. Bayan Alma Barragan'ın çok sevdiği bu şehri iyileştirme sözünü tutacağız ve hayallerini gerçekleştirerek onu onurlandıracağız" ifadelerini yer verdi.

Barragan, annesinin 25 Mayıs'ta halkın arasına karışarak seçim kampanyası yürüttüğü sırada silahlı kişilerce vurularak öldürülmesinin ardından Vatandaş Hareketi tarafından annesinin yerine aday gösterilmişti.

Seçimlerde çok sayıda şiddet olayı yaşandı

Seçim günü ilk olay gece yarısı Chiapas eyaletinde meydana geldi. Seçim için malzeme taşıyan bir kamyonet Arellano Buenavista kasabası civarında silahlı kişiler tarafından pusuya düşürüldü. Düzenlenen saldırıda kamyonetteki 5 kişi öldürüldü.

Puebla eyaleti Tlachichuca kentinde gerçekleştirilen üç ayrı silahlı saldırıda ise can kaybı yaşanmadı. İlk olarak sabah yerel saatle 08.20 civarında siyah bir minibüsten bir seçim merkezine ateş açıldı. Sırada bekleyen seçmenlerde korku ve paniğe yol açan olaydan bir kaç dakika sonra başka bir seçim merkezinde benzer olay yaşandı. Aynı şahısların saat 09.00 civarında 20 Kasım Parkı yakınındaki seçim merkezine ateş açtı.

Baja California eyaletinin Mexicali şehrinde ise Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketinin (Morena) yerel ofisine bir grup silahlı kişinin ateş açtığı belirtildi. San Luis Potosi şehrinde ise 808 numaralı sandığa gelen silahlı bir grup önce ateş açıp, sonra da sandığa el koyarak olay yerinden uzaklaştı.

Seçim merkezine kesik insan kafası fırlatıldı

Baja California eyaletinin Tijuana şehrinde ise peş peşe gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda seçim merkezlerine kesik insan kafası fırlatıldı. Sabah saat 09: 00 civarında Hacienda de las Palmeras Caddesi üzerindeki 1440 numaralı seçim sandığına yaklaşan bir adam, kabine insan kafası atıp kaçtı. Bu olaydan yaklaşık 40 dakika sonra şehrin başka bir kesiminde içinde ceset kalıntıları bulunan iki adet torba başka bir seçim merkezi yakınına atıldı. Öğleden sonra yine aynı şehrin Mariano Matamoros mahallesindeki bir seçim merkezine kesik insan kafası atıldı.

Oy pusulaları çalındı

Seçim merkezine bir başka silahlı saldırı da Oaxaca'da gerçekleşti. Progreso de Lagunas semtindeki bir ilköğretim okulunda kurulan seçim merkezine gelen silahlı bir grup, seçmenleri tehdit edip oy pusulalarını çaldı. Can kaybı yaşanmayan olayın ardından bölgede seçim askıya alındı.

Seçim merkezine bombalı saldırı

Naucalpan şehrinde ise 2895 nolu seçim merkezine gerçekleştirilen bombalı saldırıda yaralıların olduğu belirtilirken patlamanın etkisiyle seçim merkezindeki malzemeler ve mobilyalar etrafa saçıldı.

Seçim öncesi en az 90 politikacı öldürüldü

Ülkede seçim öncesi Eylül ayında başlayan kampanya döneminden bugüne kadar 800'e yakın şiddet olayı kayıtlara geçti. Düzenlenen 200 kadar silahlı saldırı ile en az 90 politikacı öldürüldü, birçok politikacı kaçırıldı veya tehdit edildi. Yaşanan bu şiddet olayları dolayısıyla ülkede seçim merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. - MEXİCO CİTY

Temsilciler Meclisi, Meksiko, Sandık, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meksika'da seçim öncesi öldürülen adayın kızı belediye başkanı seçildi - Son Dakika


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