Son dakika haberi | Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

15.05.2022 21:58
Son dakika haberi | Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

Son dakika haber... - Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı Meksika'da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

- Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı

MEXİCO CİTY - Meksika'da sudan sıçrayan balinanın turist teknesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Meksika'nın Sinaloa eyaletinde yer alan Topolobampo Körfezi'nde turist teknelerinin yakınında sıçrayan balina teknelerden birine çarptı. Teknede hasar meydana gelirken, içinde bulunan 2 kişi yaralandı. Zarar gören teknenin yardımına çevredeki teknelerde bulunan diğer turistler koştu. Görgü tanıkları, teknede bulunan 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirtirken, teknede kan izleri gördüklerini bildirdi. Hasarlı tekne diğer turistlerin yardımıyla limana çekildi.

Olay anına ait görüntüler ise çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alınırken, balinanın tekneye çarptığı anda teknenin neredeyse tamamen suya batıp çıktığı görüldü.

Turistlerin balinaları izlemek için bölgede oldukları ifade edilirken, yetkililer, son günlerde Topolobampo Körfezi'ne gelen balinalar nedeniyle vatandaşlara daha dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Çatalca'da servis otobüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Son dakika haber | Çatalca'da servis otobüsü park halindeki tıra arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı Son dakika: Samsun'da otomobil alt geçitte bariyere çarptı: 2 yaralı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Türkiye yazı beklerken, il ve ilçeler sel sularının altında kaldı, tarlalar zarar gördü
21:48 Kasımpaşa'yı 4-2 mağlup etti! Antalyaspor'un 15 maçlık yenilmezlik serisi devam ediyor!
21:44 Edirne'deki acı biber yeme yarışmasının ödülü şaşkınlık yarattı! Kazanan kişiye ağırlığınca ayçiçek yağı verildi
21:15 Ülkemizde 15 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 154 yeni vaka görüldü
21:13 Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ile 0-0 berabere kaldı, Şampiyonlar Ligi'ni garantileyemedi
20:27 Türkiye'nin Hindistan'tan buğday ithal etmeye başladı iddia edilmişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
20:25 Beşiktaşlı futbolcuları sayan muhabirin telaffuzu sosyal medyada gündem oldu!
20:02 Fenerbahçe'de heyecan yaratan transfer! Luis Suarez için tüm şartlar zorlanacak
20:00 Skandal iddia: "Sosyal hizmet il müdürleri, bakanlıkta işe girmek isteyen yurttaştan 100 bin lira istedi"
19:55 AK Parti yaşanan oy kaybının farkında! Rakip olarak ekonomiyi görüyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 22:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Meksika'da sudan sıçrayan balina tekneye çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement