Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu - Son Dakika
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Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu

6 saat önce

Meksika'nın güneyinde Michoacan eyaletinde bir toplu mezarda 24 ceset bulundu.

Meksika'da toplu mezarda 24 ceset bulundu, System.String[]

Meksika'nın güneyinde Michoacan eyaletinde bir toplu mezarda 24 ceset bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, eyalete bağlı Coeneo kentine bağlı Comanja kasabasında bir arazide yapılan kazılarda çürümüş cesetler tespit edildi.

Savcılık Suç Mahalli İhtisas Birimi (UEEC), toplu mezardan çıkarılan cesetlerin, yaşları 20 ile 40 arasında değişen 19 erkek ve 5 kadına ait olduğunu bildirdi.

Adli Tıp Birimi (SEMEFO) da cesetlerin kimlik tespiti çalışmalarının sürdüğünü, kurbanların son 6 ayda öldürüldüğünün tahmin edildiğini açıkladı.

Yetkililer, yılbaşından bu yana Michoacan'ın çeşitli bölgelerinde yapılan kazılarda toplam 34 cesedin ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Bölgede, "Yeni Nesil Jalisco Karteli" (CJNG) ve "Los Viagras" isimli uyuşturucu kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı biliniyor.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştı, 340 binden fazla Meksikalının da yerinden edildi.

120 milyon nüfuslu ülkede 2018'de önemli bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği ifade ediliyor.

Meksika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:20 Kaynak: AA
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