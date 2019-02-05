Son Dakika Haberleri: Meksika'dan Venezuela'da Taraflara Diyalog Çağrısı

Meksika'dan Venezuela'da Taraflara Diyalog Çağrısı

9 dakika önce

Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Venezuela'daki siyasi krizin çözümü için taraflara yaptığı diyalog çağrısını yineledi.

Meksika'dan Venezuela'da Taraflara Diyalog Çağrısı, System.String[]
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Venezuela'daki siyasi krizin çözümü için taraflara yaptığı diyalog çağrısını yineledi.

Ebrard, yerel basına verdiği demeçte, Venezuela'daki siyasi krizin başından beri ülkesinin tarafsızlık politikasından taviz vermediklerini belirterek, hem Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine hem de muhalefetteki kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya diyalog çağrısında bulundu.

Ülkedeki krizin başından bu yana tarafsız bir duruş sergilediklerini vurgulayan Ebrard, Venezuela'daki siyasi krizin diyalog ve uzlaşıyla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Ebrard, Venezuela toplumunda yaşanan bölünmenin, çatışma ve şiddet sarmalına yol açabileceği uyarısını yaptı.

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun Meksika dışındaki üyeleri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yeni hükümetini tanımayacaklarını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

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