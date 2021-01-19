Meksika Devlet Başkanı Obrador, "ABD'yi göç politikasında reform yapmaya" çağırdı - Son Dakika

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD'ye göç politikasında önemli reformlar yapma çağrısında bulundu.

BBC'nin haberine göre, Obrador, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'in Meksika ve diğer ülkelerle bu konuda birlikte çalışmayı kabul edeceğine inandığını belirtti.

"Göç reformu taahhüdünün yerine getirilmesi gereken zamanın geldiğini düşünüyorum. Bu, bizim umduğumuz şey." ifadesini kullanan Obrador, Biden'ın, seçim kampanyasında göç reformunu sonuçlandırmayı önerdiğini ve bu konuda başarılı olmasını temenni ettiğini vurguladı.

Obrador, Meksika'da hükümetinin, göçmenleri göç yolu üzerindeki ülkesinden geçmekten vazgeçirmeye ikna edeceklerine dikkati çekerek, bu konuda tüm göçmenlerin haklarına saygı duyulacağını kaydetti.

Meksika Devlet Başkanı'nın açıklaması, yaklaşık 7 bin göçmenin Orta Amerika ülkesi Honduras'tan Guatemala'ya geçişi sırasında geldi.

Guatemala güvenlik güçleri, göçmenlere müdahale etti

Honduras'ın San Pedro Sula kentinden 13 Ocak'ta yola çıkan binlerce göçmen, Guatemala'nın Chiquimula şehrine bağlı Vado Ancho kasabasında, 17 Ocak'ta Guatemala ordu güçlerince durdurulmuştu.

Guatemala ordusu, kontrol noktasından geçmeye çalışan göçmenlere göz yaşartıcı gaz ve copla müdahalede bulunmuş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için ABD'ye ulaşmaya çalışan binlerce kişi, ABD'nin yeni seçilen Başkanı Biden'ın, mevcut göçmen politikalarını değiştireceğini açıklamasının ardından Honduras'tan yola çıkmıştı.

Uzun yıllardan bu yana Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD ile Meksika hükümetleri arasında 8 Haziran 2019'da varılan "Meksika'da Kal" adlı mutabakat gereği, bu ülke üzerinden ABD'ye göç etmek isteyen üçüncü ülke vatandaşları, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da bekletiliyor.