Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı - Son Dakika

Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı

30.10.2020 14:03
Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı, System.String[]

Meksika'da bir sahilde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kaplumbağa türüne ait rekor sayıdaki yavru yumurtadan çıktı.

Meksika'da bir sahilde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kaplumbağa türüne ait rekor sayıdaki yavru yumurtadan çıktı.

BBC'nin haberine göre, Meksika'nın Sonora eyaletinde, "Seri" olarak adlandırılan yerli topluluktan yapılan açıklamada, sahilde yumurtadan çıkan 2 bin 250'den fazla zeytin yeşili deniz kaplumbağasının, California Körfezi'ne salındığı bildirildi.

Dünya genelinde tehdit altında olan zeytin renkli deniz kaplumbağaları, yumurtalarını mayıs ve eylül ayları arasında Meksika'nın bazı eyaletlerinin sahillerine bırakıyor.

Yerli topluluk, genellikle her yıl yaklaşık 500 deniz kaplumbağasını denize salıyor.

Meksika'daki sahilde yumurtadan çıkan deniz kaplumbağalarının sayısındaki artış, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle azalan insan faaliyetlerinin sonucu olarak değerlendiriliyor.

Zeytin yeşili deniz kaplumbağası türünün, vahşi doğada yüksek yok olma riskiyle karşı karşıya olduğu tahmin ediliyor.

Meksika, 1990 yılında deniz kaplumbağalarının yakalanmasını yasakladı. Yasağa uymayanlara ve deniz kaplumbağalarını avlarken yakalananlara cezai işlem uygulanıyor.

California, Meksika, Sonora, Zeytin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu karşısında çaresiz kalan Ermenistan, kadınları askere almaya başladı Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi Saç Ekim Uzmanı Aslı Tarcan doğaya nefes oluyor! Saç ektiren her hastası için bir fidan dikecek Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti
Son Dakika: Bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:07
Fransız devi Lyon, devre arasında F.Bahçe'den Ozan Tufan'ı isteyecek Fransız devi Lyon, devre arasında F.Bahçe'den Ozan Tufan'ı isteyecek         
14:00
Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu Azerbaycan, Şuşa yakınlarında Ermenistan'a ait roket ambarını vurdu         
13:50
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu         
13:31
Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak Fatih Terim onay verdi, G.Saray Dorukhan Toköz için Beşiktaş'a teklif yapacak         
13:28
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı         
11:56
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak         
10:41
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Amerikalı kadın köpeğiyle sokak ortasında dehşet saçtı, mahalleliler ayağa kalktı Amerikalı kadın köpeğiyle sokak ortasında dehşet saçtı, mahalleliler ayağa kalktı         
09:30
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze 42 yılda 1000'in üzerinde oyuncak araba biriktirdi! Evinin bir odası müze         
08:02
Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu Didem Arslan Yılmaz, 30 yıldır eşine şiddet uygulayan adamı stüdyodan kovdu         
07:45
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı Yağmur sonrası görsel şölen! Konyaaltı Sahili'nde oluşan ışık hüzmesini görenler telefonlarına sarıldı         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 14:27:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Meksika sahilinde rekor sayıda zeytin yeşili deniz kaplumbağası yumurtasından çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei