Son Dakika Haberleri: Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu
Son Dakika Güncel Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu - Son Dakika

Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu

6 saat önce

Geçen yıl birbirleriyle mektuplaşarak tanışan Anıtttepe Ortaokulu ile Polatlı Karahamzalı Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Anıttepe Ortaokulu'nda bir araya geldi.

Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu, System.String[]

Geçen yıl birbirleriyle mektuplaşarak tanışan Anıtttepe Ortaokulu ile Polatlı Karahamzalı Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, Anıttepe Ortaokulu'nda bir araya geldi.

Projenin öncülüğünü yürüten Anıttepe Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Aysu Gülal, yaptığı açıklamada, geçen yıl başlatılan projenin bu yıl da devam ettiğini söyledi.

Polatlı'dan gelen öğrencilerin önce Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirten Gülal, ardından öğrenciler için okulun spor salonunda etkinlik düzenlendiğini ifade etti.

Gülal, Anıttepe Ortaokulu Müdürü Emin Doğruyol ile Karahamzalı Ortaokulu Müdürü Ali Gülal'ın konuşmalarıyla başlayan programda, öğrencilerin futbol maçı oynaması gibi çeşitli etkinlikler yapıldığını dile getirdi.

Projenin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini ve diğer okullara da örnek teşkil edeceğini umduğunu aktaran Gülal, mektuplaşma sonucunda oluşacak insani ilişkinin, öğrencilerin demokratik insan bilinci, saygı ve hoşgörü duygularına katkı sağlayacağını kaydetti.

Anıtkabir, Anıttepe, Polatlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anaokulunda yalnız bırakılan çocuklar için şiddet iddiası
Sevgilisinden ayrıldı, öğretmenevi terasından atlamaya kalktı Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım Son Dakika: Şehit cenazesini kaçıran PKK'lı Duzyer Kurdi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 17:37:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mektuplaşarak tanışan öğrenciler okulda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]